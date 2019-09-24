Песков прокомментировал свои слова о «брошенном стаканчике» на акции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал своё общение со студентами Высшей школы экономики, в ходе которого он, говоря о судебных процессах о применении насилия против представителей власти на акциях в Москве, заявил, что в полицию нельзя бросать даже стаканчик.

В ходе общения со студентами он подчеркнул, что в полицейских и росгвардейцев нельзя ничего бросать.

«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы… без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно… Нельзя, это закон», — цитирует РИА Новости Пескова.

Позднее он ответил на просьбу журналистов прокомментировать свои слова.

«Я не буду вдаваться в детали своего разговора… Он носил непубличный характер. Но вы же все помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что их действия могут представлять опасность», — отметил он.

Как подчеркнул Песков, там «речь шла даже не о брошенных предметах, а о каких-то неловких движениях рукой на отдалении от полицейского».

В начале сентября суд приговорил к 3,5 года колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции.

Также суд приговорил к трём годам колонии общего режима Кирилла Жукова, который, как сообщалось, во время акции в Москве ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем.