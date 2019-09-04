Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Короткая ссылка
Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
  • РИА Новости

«Признать Коваленко виновным в совершении двух эпизодов применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти», — заявила судья.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля. 

3 сентября по «делу 27 июля» к трём годам колонии был приговорён Иван Подкопаев, ещё один фигурант — Данила Беглец — к двум годам колонии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить