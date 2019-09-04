Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.

«Признать Коваленко виновным в совершении двух эпизодов применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти», — заявила судья.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля.

3 сентября по «делу 27 июля» к трём годам колонии был приговорён Иван Подкопаев, ещё один фигурант — Данила Беглец — к двум годам колонии.