Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
- РИА Новости
«Признать Коваленко виновным в совершении двух эпизодов применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти», — заявила судья.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля.
3 сентября по «делу 27 июля» к трём годам колонии был приговорён Иван Подкопаев, ещё один фигурант — Данила Беглец — к двум годам колонии.