«Прекрасная Россия»: RT проводит стрим «Не хочу и не бу-бу-буду!»

Почему российская оппозиция использует всё как повод ни с чем не соглашаться? НЕТ — нормальному российскому сыру (говорим с сыроваром Олегом Сиротой); НЕТ — поправкам к Конституции, будь они хоть трижды либеральные; НЕТ — новому премьеру Михаилу Мишустину, даже если он сможет укрепить экономику. А также приговор по делу «Сети» плюс интервью с преследуемым в Латвии русским профессором. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.