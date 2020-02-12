«Прекрасная Россия»: RT проводит стрим «Не хочу и не бу-бу-буду!»

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RT
Почему российская оппозиция использует всё как повод ни с чем не соглашаться? НЕТ — нормальному российскому сыру (говорим с сыроваром Олегом Сиротой); НЕТ — поправкам к Конституции, будь они хоть трижды либеральные; НЕТ — новому премьеру Михаилу Мишустину, даже если он сможет укрепить экономику. А также приговор по делу «Сети» плюс интервью с преследуемым в Латвии русским профессором. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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