Симоньян напомнила недовольному российским законом об иноагентах конгрессмену про лишение RT аккредитации в США

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о том, что российский закон об иностранных агентах «не симметричен» американскому и что RT «свободно» работает в США.
Симоньян напомнила недовольному российским законом об иноагентах конгрессмену про лишение RT аккредитации в США
  • © RT

«Американским конгрессменам не нравится наш закон об иноагентах. На самом деле, RT лишили аккредитации в конгрессе США в 2017 году — именно после того, как признали иноагентом», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее Малиновски в интервью русскоязычной версии «Голоса Америки»* раскритиковал российский закон об иноагентах.

«Это не симметрично вообще. Russia Today свободно работает в США, они устанавливают свои камеры прямо здесь, в конгрессе, они свободно вещают в нашей стране. Американцы могут сколько угодно распространять их видео, что и происходит. Единственное требование было — зарегистрироваться, но никаких штрафов никто не накладывает на граждан США, работающих для Russia Today», — сказал он.

В 2017 году Минюст США внёс компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

Хотя американские власти обещали, что внесение в реестр не отразится на деятельности RT, телеканалу пришлось столкнуться с последствиями. Так, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила его аккредитации, обосновав своё решение новым статусом RT.

В ответ на притеснение в Соединённых Штатах российских СМИ в России был принят закон о СМИ-иноагентах. 

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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