Для большинства правонарушений: в Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП

Новые кодексы об административных правонарушениях позволят уплачивать большинство штрафов со скидкой 50%. Об этом рассказали в Минюсте. Особый порядок оплаты будет распространяться более чем на 1000 из 1666 составов правонарушений. Чтобы заплатить только половину суммы, необходимо внести деньги в течение не более 20 дней.

Проект нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов оплачивать со скидкой в 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

«Проектом процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что всего в новом КоАП будет описано 1666 административных правонарушений. Скидка же будет предусмотрена для оплаты штрафов для более чем 1 тыс. из них.

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Согласно действующему законодательству, существует более 1800 административных правонарушений, однако оплачивать штрафы можно лишь за совершение тех, что относятся к правилам дорожного движения и не несут повышенную общественную вредность — то есть 124 штрафа. Для этого необходимо оплатить его в течение 20 дней.

В Минюсте также рассказали, что если копия постановления о штрафе пришла по почте к нарушителю более чем за 20 дней с момента, когда оно было вынесено, то суд или другой орган, который вынес такое постановление, восстановят этот срок. Эта норма действует и в текущем законодательстве.

Новый КоАП

Проект нового КоАП был опубликован Минюстом 30 января. Законопроект предполагает, что кодекс заменит предыдущий с 1 января 2021 года, «за исключением положений, для которых установлены иные сроки».

В новой версии будет сокращено число правонарушений. Дела по тем статьям, что будут ликвидированы, будут закрыты. Содержит проект КоАП и другие послабления законодательства. В частности, уменьшится максимальный срок обязательных работ.

«В новом КоАП он составит 60 часов вместо 200 часов в действующей редакции», — говорится в пояснительной записке.

Наибольший резонанс вызвала часть, касающаяся правил дорожного движения. В новом кодексе появится статься за систематическое нарушение правил эксплуатации и управления транспортного средства — за это водитель может быть лишён водительских прав на срок от года до полутора лет.

РИА Новости

© Максим Блинов

Ещё одно нововведение — статья «Опасное вождение», штраф за которое составит 5 тыс. рублей. Нарушением также будет считаться езда по дорогам общего пользования «на тех средствах, которые для этого не предназначены».

Предлагается также значительно увеличить размер штрафов. Так, за превышение скорости на 20 — 40 км/ч водитель должен будет заплатить не 500 рублей, а 3000. Если же он ехал на 40 — 60 км/ч быстрее, то 4000 (сейчас 1000 — 1500), а на 60 км/ч и больше — 5000, либо лишение прав на 4 — 6 месяцев.

Штраф за вождение без полиса об автогражданской ответственности (ОСАГО) предлагается увеличить с 800 до 1000 рублей, за тонировку с 500 до 1000 рублей, за провозку детей без автокресел с 3000 до 5000 рублей.

Также по теме Стоп-сигнал: в Госдуме раскритиковали КоАП с новыми штрафами для водителей Минюст России опубликовал проект нового КоАП РФ, который среди прочего предполагает резкое увеличение действующих штрафов и введение...

Одно из самых значительных повышений штрафов — за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». Совершивший это правонарушение должен будет заплатить не 500 — 800 рублей, а 40 000, либо же лишиться прав на два или три года.

При этом в «Единой России» заявили, что не поддержат этот законопроект в текущем виде. По мнению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, проект КоАП противоречит посланию президента Федеральному собранию.

«Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте КоАП мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не «домашнего ареста» для подростков. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — приводит пресс-служба партии его слова.