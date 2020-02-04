Для большинства правонарушений: в Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП
- РИА Новости
Проект нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов оплачивать со скидкой в 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
«Проектом процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В ведомстве сообщили, что всего в новом КоАП будет описано 1666 административных правонарушений. Скидка же будет предусмотрена для оплаты штрафов для более чем 1 тыс. из них.
Согласно действующему законодательству, существует более 1800 административных правонарушений, однако оплачивать штрафы можно лишь за совершение тех, что относятся к правилам дорожного движения и не несут повышенную общественную вредность — то есть 124 штрафа. Для этого необходимо оплатить его в течение 20 дней.
В Минюсте также рассказали, что если копия постановления о штрафе пришла по почте к нарушителю более чем за 20 дней с момента, когда оно было вынесено, то суд или другой орган, который вынес такое постановление, восстановят этот срок. Эта норма действует и в текущем законодательстве.
Новый КоАП
Проект нового КоАП был опубликован Минюстом 30 января. Законопроект предполагает, что кодекс заменит предыдущий с 1 января 2021 года, «за исключением положений, для которых установлены иные сроки».
В новой версии будет сокращено число правонарушений. Дела по тем статьям, что будут ликвидированы, будут закрыты. Содержит проект КоАП и другие послабления законодательства. В частности, уменьшится максимальный срок обязательных работ.
«В новом КоАП он составит 60 часов вместо 200 часов в действующей редакции», — говорится в пояснительной записке.
Наибольший резонанс вызвала часть, касающаяся правил дорожного движения. В новом кодексе появится статься за систематическое нарушение правил эксплуатации и управления транспортного средства — за это водитель может быть лишён водительских прав на срок от года до полутора лет.
- РИА Новости
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Ещё одно нововведение — статья «Опасное вождение», штраф за которое составит 5 тыс. рублей. Нарушением также будет считаться езда по дорогам общего пользования «на тех средствах, которые для этого не предназначены».
Предлагается также значительно увеличить размер штрафов. Так, за превышение скорости на 20 — 40 км/ч водитель должен будет заплатить не 500 рублей, а 3000. Если же он ехал на 40 — 60 км/ч быстрее, то 4000 (сейчас 1000 — 1500), а на 60 км/ч и больше — 5000, либо лишение прав на 4 — 6 месяцев.
Штраф за вождение без полиса об автогражданской ответственности (ОСАГО) предлагается увеличить с 800 до 1000 рублей, за тонировку с 500 до 1000 рублей, за провозку детей без автокресел с 3000 до 5000 рублей.
Одно из самых значительных повышений штрафов — за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». Совершивший это правонарушение должен будет заплатить не 500 — 800 рублей, а 40 000, либо же лишиться прав на два или три года.
При этом в «Единой России» заявили, что не поддержат этот законопроект в текущем виде. По мнению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, проект КоАП противоречит посланию президента Федеральному собранию.
«Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте КоАП мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не «домашнего ареста» для подростков. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — приводит пресс-служба партии его слова.