В России могут увеличить штрафы за уничтожение редких растений и животных
- РИА Новости
Как сообщают «Известия», новая редакция КоАП опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, уничтожение редких и находящихся под угрозой вымирания видов животных, растений и грибов, а также все действия, которые ведут к сокращению их численности, повлекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 100 тыс. рублей.
Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы могут составить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
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