В России могут увеличить штрафы за уничтожение редких растений и животных

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Минюст опубликовал новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), согласно которой максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов будет увеличена в 20 раз.
В России могут увеличить штрафы за уничтожение редких растений и животных
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия», новая редакция КоАП опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, уничтожение редких и находящихся под угрозой вымирания видов животных, растений и грибов, а также все действия, которые ведут к сокращению их численности, повлекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 100 тыс. рублей.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы могут составить от 100 тыс.  до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области приняли новую редакцию закона о тишине.

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