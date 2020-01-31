В России могут увеличить штрафы за уничтожение редких растений и животных

Минюст опубликовал новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), согласно которой максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов будет увеличена в 20 раз.

Как сообщают «Известия», новая редакция КоАП опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, уничтожение редких и находящихся под угрозой вымирания видов животных, растений и грибов, а также все действия, которые ведут к сокращению их численности, повлекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 100 тыс. рублей.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы могут составить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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