Стоп-сигнал: в Госдуме раскритиковали КоАП с новыми штрафами для водителей

Минюст России опубликовал проект нового КоАП РФ, который среди прочего предполагает резкое увеличение действующих штрафов и введение новых видов наказания для нарушителей ПДД. Документ вызвал шквал критики со стороны экспертов и депутатов. В руководстве «Единой России» уже заявили, что фракция не будет поддерживать документ в нынешнем виде, и призвали обсудить его с гражданами. Новый кодекс, в частности, подразумевает, что наказание за самое распространённое нарушение ПДД — превышение скорости на 20—40 км/ч — увеличится с 500 до 3000 рублей. На фоне негативной реакции в Минюсте в пятницу заявили, что документ пока находится в стадии обсуждения, а вызвавшие наибольший негативный резонанс «водительские» поправки предложены МВД.

Министерство юстиции России опубликовало на специализированном портале regulation.gov.ru проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В документе, который будет находиться на стадии общественного обсуждения до 19 февраля, устанавливаются новые наказания для автомобилистов за нарушения ПДД.

Так, согласно проекту, водителей транспортных средств может ожидать увеличение штрафов за превышение скоростного режима. Наказание за превышение на 20—40 км/ч вырастет в шесть раз — с 500 до 3000 рублей, за 40—60 км/ч — с 1000—1500 до 4000 рублей, за 60 км/ч и более — санкция 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев.

При этом повторное превышение скоростного лимита на 40—60 км/ч и более грозит наказанием в 10 000 рублей или лишением прав на год. В настоящее время действует наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей при фиксации нарушения камерами или лишения прав на год.

За вождение без полиса об автогражданской ответственности (ОСАГО) штраф увеличится с 800 до 1000 рублей, а за управление машиной в не предусмотренный полисом период использования или с нарушением условий взыскание составит 800 рублей, а не 500 рублей, как сейчас.

За тонировку штраф возрастёт с 500 до 1000 рублей, санкция за повторное нарушение — 3000 рублей.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Штраф за перевозку детей без автокресел поднимется на 2000 рублей (с 3000 до 5000 рублей), для должностных лиц — на 5000 рублей (с 25 000 до 30 000 рублей), для юрлиц — на 50 000 рублей (со 100 000 до 150 000 рублей).

При этом вводится отдельное наказание для индивидуальных предпринимателей — штраф 35 000 рублей.

Ещё одним нововведением станет штраф 5000 рублей за опасное вождение. Этот термин появился в Правилах дорожного движения РФ ещё в 2016 году, но санкция так и не была зафиксирована в КоАП.

Кроме того, вводится новый состав правонарушения: управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования, если в салоне находится ребёнок до 16 лет. Санкция за эти нарушения — штраф 50 000 рублей и лишение прав на срок от двух до трёх лет вместо действующего в настоящее время наказания в виде штрафа 30 000 рублей и лишения прав на полтора-два года вне зависимости от присутствия в автомобиле ребёнка.

Также по теме Новые медсправки, техосмотр, экзамены и цены: что ждёт российских автомобилистов в 2020 году В 2020 году российских автомобилистов ждёт немало нововведений. Часть из них призвана сделать жизнь граждан легче и удобнее, но другую...

Наряду с этим возрастут санкции за отказ от медосвидетельствования — с 30 000 рублей и лишения ВУ на полтора-два года до 40 000 рублей и лишения ВУ на срок от двух до трёх лет.

Водителей также ожидает пятикратное повышение штрафов (с 1000 до 5000 рублей) или лишение прав на 3—6 месяцев за неправильное поведение на железнодорожных путях, в частности остановку на переезде и езду при запрещающем сигнале светофора. Повторное нарушение обернётся лишением водительского удостоверения на срок до одного года, при фиксации камерой — штрафом 10 000 рублей.

За «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан», нарушителю будет грозить не штраф 500—800 рублей, как сейчас, а лишение прав на срок от двух до трёх лет или штраф 40 000 рублей.

Помимо этого, появится наказание за повторное вождение без прав. Водителя ожидает штраф в пределах 20 000—30 000 рублей или 40—60 часов обязательных работ.

Также нововведения затронут систематических нарушителей ПДД (фиксация камерами учитываться не будет). Теперь автомобилистам за три и более таких нарушений, как превышение скорости на 60 км/ч, проезд на красный свет, выезд на встречку, разворот или движение задним ходом в запрещённом месте и другие, грозит лишение прав на на срок от одного года до полутора лет или штраф 30 тыс. рублей.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Спешка при принятии документа недопустима»

Опубликованный проект КоАП резко раскритиковал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что фракция не поддержит принятие документа в таком виде, так как он противоречит недавнему посланию президента Федеральному собранию.

Также по теме Штраф на пороге: в ГИБДД поддержали снижение допустимого превышения скорости до 10 км/ч ГИБДД хочет снизить ненаказуемый порог превышения разрешённой скорости до 10 км/ч. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Кузин....

«Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте КоАП мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не «домашнего ареста» для подростков. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — цитирует пресс-служба партии его заявление.

Турчак добавил, что основные положения документа перед принятием «нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать».

Автор ряда «автомобильных» законопроектов депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе c RT также призвал к доработке документа.

«Это только предварительный текст, но уже сейчас есть информация о том, что работа ведётся в недопустимом формате. На мой взгляд, в тексте есть противоречия, конкуренция нормам, есть нестыковки. Документ в таком виде вносить в Госдуму совершенно неправильно. Спешка здесь недопустима», — заявил он.

На фоне широкого, но преимущественно негативного резонанса в Минюсте в пятницу, 31 января, отдельно разъяснили, что инициатива значительного увеличения штрафов принадлежит МВД. В ведомстве отметили, что эти предложения ранее уже были внесены в правительство, но их принятие было приостановлено в связи с подготовкой нового КоАП.

В Минюсте также напомнили, что в подготовке проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов участвовал широкий круг представителей как федеральных органов государственной власти, так и научного и бизнес-сообществ.

Между тем в пресс-центре Министерства внутренних дел России сообщили, что все замечания относительно увеличения штрафов за ПДД будут учтены.

«Замечания и предложения, поступающие в ходе общественного обсуждения проекта нового кодекса, будут тщательно изучены, обобщены и использованы при его доработке», — приводит ТАСС текст заявления МВД.