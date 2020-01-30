«Единичные случаи»: вице-губернатор Нижегородской области — о проблеме с закупкой лекарств от редких заболеваний

Проблемы с обеспечением лекарствами, которые возникли у нескольких пациентов с редкими заболеваниями в Нижегородской области, не носят системный характер. Об этом заявил вице-губернатор региона Андрей Гнеушев. Он отметил, что семья Фединых, члены которой страдают от патологии Фабри, уже получили необходимые препараты. Также вице-губернатор пообещал принять все необходимые меры, чтобы решить проблему с предоставлением лекарственных средств восьмилетнему Никите Шапочкину, болеющему муковисцидозом.

— Как сейчас обстоит ситуация с семьёй Фединых? Получили ли они в итоге обещанную помощь?

— На сегодняшний момент они обеспечены всем необходимым лечением. Мы закупили на год вперёд в необходимом объёме препараты на всю семью. Закупки уже поставлены в план и будут проводиться каждый год, чтобы всегда был нужный запас. Приём лекарств осуществляется под наблюдением врачей — есть определённая периодичность, с которой нужно вводить препарат. Лечение проводится в Павловской больнице — это пожелание самих пациентов. Все члены семьи уже начали принимать медикаменты, кроме девочки — её мать взяла паузу.

— Понесут ли ответственность сотрудники, из-за которых семья несколько лет не могла получить необходимые лекарства? Будет ли уволена главврач Сосновской ЦРБ, которая не передавала в Минздрав информацию о больных и не способствовала получению лекарства?

— Сейчас происходит служебная проверка. От должности отстранены главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова и начальник отдела обеспечения лекарственными препаратами регионального Минздрава Наталия Очекурова. По итогам проверки будут сделаны выводы и приняты необходимые меры. Сейчас мы анализируем все материалы: и письменные, и устные. Я встречался с общественникам, специально приглашал директора центра помощи пациентам «Геном», члена Совета общественных организаций по проблемам пациентов при Министерстве здравоохранения РФ Елену Хвостикову. Параллельно свою проверку проводит Следственный комитет. Если правоохранительным органам понадобиться какая-то помощь с нашей стороны, мы её окажем.

Андрей Гнеушев

РИА Новости

© Михаил Климентьев

— Уже понятно, почему региональный Минздрав несколько лет отказывал Фединым в помощи, а заключения главного генетика Минздрава России Сергея Куцева оставались без внимания? В письменных ответах на обращения местные чиновники утверждали, что почерк в медицинских документах неразборчивый… Причина действительно была в этом?

— Действия сотрудников Минздрава сейчас анализируются. Надо руководствоваться федеральным и региональным законодательством. Если чьи-то права были нарушены, то все понесут наказание. Мы открыты и готовы к диалогу. Информация к нам пришла из разных источников.

Как только мы узнали о ситуации, увидели, что происходит, правительство мгновенно отреагировало. Мы сразу же связались с семьёй, доставили лекарства, отстранили от работы главного врача и начальника отдела по обеспечению лекарствами регионального Минздрава.

— Федины — не единственная семья в Нижнем Новгороде, которая не могла получить надлежащего лечения. Например, с нами связались родители Никиты Шапочкина, который болен муковисцидозом и тоже не может получить препарат...

— Про эту ситуацию мне не было известно. Мы примем все меры, отработаем в рамках законодательства. Перебоев с лекарствами у нас нет.

— Почему могут возникать проблемы с лекарствами? Из бюджета региона на это выделяется мало средств, или существуют бюрократические барьеры?

— Надо разбирать каждый случай индивидуально. Нельзя сказать, что это системная проблема. Это, скорее, просто единичные случаи, которые из-за своей остроты на слуху. Каждый случай, каждый диагноз индивидуален и требует индивидуального подхода. Мы будем разбираться в каждой такой ситуации, и если увидим какие-то системные проблемы, то тут же их искореним.

— Достаточно ли компетентны врачи, работающие в регионе?

— Компетенция наших врачей позволяет обеспечить больных необходимым лечением. Если есть сомнения, то мы всегда можем обратиться за консультациями к коллегам из Москвы.

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— При этом в тех случаях, о которых мы сейчас говорим, чиновники на местах, по сути, саботировали решения московских коллег. Почему возникают проблемы с коммуникацией?

— С Министерством здравоохранения у нас чёткое взаимопонимание и взаимодействие. Есть отдельные клиники, которые принимают самовольные решения, но это уже другая история. Со специалистами Минздрава РФ противоречий никогда не было. Повторюсь, это отдельные случаи, которые надо индивидуально анализировать, учитывать все нюансы, чтобы определить, почему так произошло.

— Если в будущем такие случаи будут возникать снова, планируете ли вы упрощать порядок получения лекарств?

— Мы надеемся, что таких случаев больше не будет — приложим к этому все усилия. Но если увидим какие-то системные ошибки, то посоветуемся с коллегами из федерального Минздрава.