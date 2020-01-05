«Болезнь оказалась коварнее»: скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Российский хирург-онколог Андрей Павленко скончался после длительной борьбы с раком желудка. Об этом сообщила жена врача. Диагноз медику поставили весной 2018 года, после чего он завёл видеоблог, где подробно рассказывал о ходе лечения, а также поддерживал других пациентов. Также хирург создал благотворительный проект Cancer Fund, призванный улучшить качество помощи онкологическим больным в России.

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко скончался после продолжительной борьбы с раком желудка. Об этом сообщила супруга Павленко Анна на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 5 января, в 8:20 Андрея не стало», — написала Анна Павленко.

1 января Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо, в котором рассказал, что последние два месяца болезнь быстро прогрессировала и не оставила ему шансов на выживание.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и её развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки! Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!» — написал медик.

Павленко заявил, что ему «просто не повезло», и призвал пациентов верить в возможность выздоровления.

«Я всегда был для своей семьи надёжной опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может. Спасибо вам за то, что были со мной!!! Всем удачи!!!» — добавил хирург.

Медик отключил комментарии к посту, отметив, что физически не сможет на них ответить.

Письмо в беседе с МК.ru 2 января прокомментировала супруга врача Анна. По её словам, два месяца назад стало окончательно понятно, что онкологию не победить. Она рассказала, что Новый год её муж встречал дома, где ему каждые два часа ставили капельницы.

«Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать», — сказала Анна.

Также на YouTube было опубликовано последнее видеообращение Андрея Павленко, которое уже посмотрели более 20 тыс. человек.

«Уважаемые друзья! Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Но я бы хотел поблагодарить каждого человека, который был со мной и шёл этот нелёгкий путь от момента диагностики до самого конца», — сказал медик.

Павленко диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии в марте 2018 года, когда ему было 39 лет. Мужчина пояснил, что заболевание начало проявляться осенью 2017 года, когда он впервые почувствовал так называемый желудочный дискомфорт, а именно ночные и голодные боли. Павленко рассказал, что сперва подумал, что проблема в неправильном питании и переутомлении, однако проведённая в марте 2018 года эндоскопия показала рак третьей стадии. Мужчина прошёл около восьми курсов химиотерапии, после чего 17 сентября 2018 года ему провели операцию по удалению желудка, после чего наступила ремиссия.

Узнав о диагнозе, Павленко завёл видеоблог на сайте издания «Такие дела», где рассказывал о ходе лечения и поддерживал других пациентов с онкологией. Кроме того, мужчина, продолжавший работать, рассказывал об операциях, которые он провёл как хирург.

РИА Новости

© Александр Натрускин

В первом видеообращении Павленко призвал считать блог «хроническим экспериментом», заявив, что пациенты должны обладать полной информацией о своём заболевании.

«Я хочу, чтобы вы были максимально информированы о своей болезни, я хочу, чтобы вы знали обо всех возможных осложнениях, которые вас могут ожидать, и я максимально открыто хочу вам рассказать, как с ними можно бороться», — заявил он.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге Андрея Павленко и отметила, что онколог за время работы спас множество жизней.

«Не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны​​​. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей», — заявила она.

Скворцова добавила, что его личный пример мужественной борьбы с тяжёлой болезнью помог тысячам пациентов настроить себя на лечение и выздоровление.

Андрей Павленко родился 9 мая 1978 года в Ленинграде, в 2001 году окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, там же прошёл ординатуру по специальности «хирургия». С 2016-го до 2018 года работал хирургом-онкологом хирургического отделения в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ. В 2018 году Андрей Павленко был назначен заместителем директора по медицинской части.

Также медик создал благотворительный проект Cancer Fund, призванный улучшить качество помощи онкологическим больным в России.

О борьбе хирурга с заболеванием был снят документальный фильм «Полгода жизни Андрея Павленко», представленный телеканалом «МИР». В создании фильма принимал участие российский актёр и режиссёр Константин Хабенский, который также руководит благотворительным фондом, помогающим детям с онкологическими заболеваниями.