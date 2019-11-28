Эксперт рассказал о наиболее распространённых видах рака в России

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.

«Ежегодно в России заболевают более 600 тыс. человек. У мужчин лидируют рак лёгкого, колоректальный рак, рак желудка, предстательной железы, почки. У женщин это рак молочной железы, рак толстой и прямой кишки, гинекологические раки», — заявил он.

По его словам, растёт число ранних стадий. Как пояснил Стилиди, ежегодно прирост количества случаев, диагностируемых на первой-второй стадии, составляет 1,5—2%.

«Что касается заболеваемости, то в России она, как и в большинстве развитых стран, растёт. Связано это в первую очередь с увеличением средней продолжительности жизни населения», — отметил онколог.

Он добавил, что рак в основном встречается у лиц пожилого возраста.

В конце июля директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательского центре онкологии им. Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с детской онкозаболеваемостью в России.