Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
- @Андрей Павленко
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу врача Анну.
«Сегодня… в 8:20 Андрея не стало», — написала она на своей странице в Facebook.
Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
«Уважаемые друзья, если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который прошёл этот нелегкий путь от момента диагностики до фактически самого конца. Спасибо за вашу поддержку, улыбки, за ваши отзывы», — сказал он.
Ранее главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет.