Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

Хирург-онколог Андрей Павленко, продолжавший врачебную практику после того, как у него был диагностирован рак, скончался в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу врача Анну.

«Сегодня… в 8:20 Андрея не стало», — написала она на своей странице в Facebook.

Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.

«Уважаемые друзья, если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который прошёл этот нелегкий путь от момента диагностики до фактически самого конца. Спасибо за вашу поддержку, улыбки, за ваши отзывы», — сказал он.

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