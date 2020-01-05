Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

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Хирург-онколог Андрей Павленко, продолжавший врачебную практику после того, как у него был диагностирован рак, скончался в Санкт-Петербурге.
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу врача Анну.

«Сегодня… в 8:20 Андрея не стало», — написала она на своей странице в Facebook.

Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.

«Уважаемые друзья, если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который прошёл этот нелегкий путь от момента диагностики до фактически самого конца. Спасибо за вашу поддержку, улыбки, за ваши отзывы», — сказал он.

Ранее главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет.

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