В Москве откроют социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов
- АГН «Москва»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Власти уже передали два принадлежащих городу здания на юго-западе благотворительному фонду «Добрый дом». Согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, речь идёт о безвозмездном пользовании на десять лет.
«Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаём отчёт в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жильё», — сказала Ракова.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.