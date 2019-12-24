В Москве откроют социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов

В Москве планируют открыть социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, приезжающих на лечение из регионов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Власти уже передали два принадлежащих городу здания на юго-западе благотворительному фонду «Добрый дом». Согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, речь идёт о безвозмездном пользовании на десять лет.

«Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаём отчёт в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жильё», — сказала Ракова.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.