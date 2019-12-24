В Москве откроют социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов

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В Москве планируют открыть социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, приезжающих на лечение из регионов.
В Москве откроют социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Власти уже передали два принадлежащих городу здания на юго-западе благотворительному фонду «Добрый дом». Согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, речь идёт о безвозмездном пользовании на десять лет.

«Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаём отчёт в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жильё», — сказала Ракова.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.

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