«По решению врачебной комиссии»: Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ сможет определять порядок ввоза в страну незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические и психотропные вещества, если это необходимо для оказания помощи определённым категориям пациентов. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2020 года. Кроме того, будет подготовлен список заболеваний и лекарств, на которые распространяется действие закона.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Законом устанавливается возможность ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии», — говорится в пояснении к документу.

Согласно этому закону, который вступит в силу 1 марта 2020 года, порядок ввоза незарегистрированных лекарственных средств определяет правительство РФ.

При этом основанием для закупки подобных препаратов за рубежом станет решение врачебной комиссии медицинского учреждения о том, что зарегистрированные в России лекарства не могут применяться или же неэффективны при лечении конкретного пациента. Перечень заболеваний, на которые распространяется действия новой нормы, а также список препаратов будет определяться уполномоченным органом исполнительной власти.

Проблема незарегистрированных лекарств вновь привлекла общественное внимание летом 2019 года. RT рассказывало об историях нескольких родителей, против которых были открыты уголовные дела за то, что они заказали незарегистрированные в России препараты для своих больных детей.

В июле RT рассказывал о Елене Боголюбовой, которую задержали при получении на почте посылки с 400 таблетками «Фризиума». Её сын страдает от неизлечимого генетического заболевания — болезни Баттена. Ребёнок не может ходить, говорить, питается через гастростому, его постоянно мучают сильнейшие судороги, а «Фризиум» — противосудорожное средство. При этом зарегистрированные в РФ аналоги, по словам матери, не так эффективны, к тому же, они вызывают сильные побочные эффекты. После того, как история получила широкий общественный резонанс, дело против женщины было закрыто.

В августе в московском отделении почты была задержана женщина, получавшая посылку с 600 таблетками «Фризиума», необходимого её сыну, больному эпилепсией. Так как у женщины не было рецепта врача или заключения консилиума о необходимости препарата, было возбуждено дело о контрабанде психотропных веществ, по которому женщина проходила в качестве свидетеля. Через несколько дней Генпрокуратура отменила возбуждение дела как «незаконное и необоснованное».

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Такие ситуации возникали и раньше. В 2018 году RT сообщал о матери больного ребёнка Екатерине Конновой, в отношении которой также было открыто дело о сбыте наркотиков, так как она собиралась продать остатки не зарегистрированного в РФ препарата, эффективного при эпилепсии. Позже дело против неё тоже было закрыто.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что нужно регистрировать необходимые для лечения редких заболеваний лекарства, так как нельзя лишать людей возможности их использовать.

«Правительство сейчас предложило ряд решений, они сейчас начали реализовываться. И одно из них... — это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время. Это решение принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура тоже сюда впервые включена», — заявил Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT.

До этого российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Он отметил, что некоторые формы необходимых препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, так как производители не регистрируют их в России.

«Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств», — заявил Медведев.

Он пояснил, что распоряжение даёт право Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России.

До того как удастся наладить собственное производство, эти препараты будут оперативно закупать и ввозить на системной легальной основе. «Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», — уточнил Медведев.