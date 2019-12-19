Путин оценил ситуацию с обеспечением лекарствами

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с обеспечением лекарствами.
Путин оценил ситуацию с обеспечением лекарствами
  • РИА Новости

«Правительство сейчас предложило ряд решений, они сейчас начали реализовываться. И одно из них... это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время. Это решение принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура тоже сюда впервые включена», — ответил Путин на вопрос корреспондента RT о том, есть ли системное решение проблем с лекарствами.

Он добавил, что необходимые для лечения редких заболеваний лекарства нужно регистрировать, так как люди не должны лишаться возможности их использовать.

«Но не надо забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли», — сказал Путин.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в Россию незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить