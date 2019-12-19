Путин оценил ситуацию с обеспечением лекарствами

Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с обеспечением лекарствами.

«Правительство сейчас предложило ряд решений, они сейчас начали реализовываться. И одно из них... это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время. Это решение принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура тоже сюда впервые включена», — ответил Путин на вопрос корреспондента RT о том, есть ли системное решение проблем с лекарствами.

Он добавил, что необходимые для лечения редких заболеваний лекарства нужно регистрировать, так как люди не должны лишаться возможности их использовать.

«Но не надо забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли», — сказал Путин.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в Россию незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.

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