Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств

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Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся ввоза в Россию незарегистрированных лекарств для оказания помощи пациентам и взаимозаменяемости препаратов.
Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств
  • © Денис Абрамов/РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

Документ определяет право кабмина устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. 

Закон уточняет понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по ряду параметров. 

Также документ устанавливает, как будет определяться цена по государственным закупкам взаимозаменяемых препаратов. 

При этом документ устанавливает полномочия кабмина закупать не зарегистрированные в России лекарства. 

Закон вступает в силу 1 марта.

18 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в Россию незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.

В ходе большой пресс-конференции глава государства прокомментировал ситуацию с обеспечением лекарствами.

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