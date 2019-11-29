В России родители детей с муковисцидозом жалуются на отсутствие жизненно важных лекарств

В Москве, Санкт-Петербурге и Казани прошли одиночные пикеты родителей детей, больных муковисцидозом. Пациенты столкнулись с нехваткой жизненно необходимых им лекарств иностранного производства. Раньше они получали их бесплатно в поликлиниках, однако теперь медучреждения перешли на закупку российских препаратов, а зарубежные компании начали уходить с рынка РФ — их продукция исчезает из аптек. При этом отечественные аналоги в ряде случаев не помогают или же вызывают серьёзные побочные эффекты. Минздрав уже поручил Росздравнадзору проверить обеспеченность больных муковисцидозом препаратами и подготовить предложения по улучшению ситуации.

© Фото из личного архива

В ноябре 2019 года родители больных муковисцидозом детей пожаловались на отсутствие жизненно необходимых антибиотиков и ферментов в поликлиниках и аптеках страны. Раньше они могли получать бесплатно оригинальные препараты зарубежного производства, однако, по словам родителей, с недавнего времени больницы стали закупать отечественные аналоги (дженерики), которые, по словам родителей, не помогают. Лекарства из-за границы можно было купить в аптеках, но осенью 2019 года и эти поставки прекратились.

Муковисцидоз — генетическое прогрессирующее неизлечимое заболевание, сопровождается нарушением функций желёз внешней секреции. Это негативно влияет на работу целого ряда органов, в первую очередь лёгких и желудочно-кишечного тракта. Из-за скопления слизи выше риск появления бактериальных инфекций, в том числе пневмоний. Люди с муковисцидозом вынуждены постоянно принимать антибиотики, муколитики и ферменты.

В России, по разным оценкам, 3,5—4 тыс. человек больны муковисцидозом, пациенты редко доживают до 25 лет. В западных странах этот показатель составляет 45 лет.

«Вынуждены не жить, а выживать»

Трёхлетней Ане — дочке 35-летней москвички Натальи Тереховой — диагноз поставили в четыре месяца. Малышка пожизненно должна принимать определенные ферменты, чтобы пища усваивалась, лекарства для печени («Урсофальк») и антибиотики зарубежного производства («Фортум», «Тиенам» и «Колистин»), а также делать ингаляции, чтобы убрать вязкую слизь из лёгких.

Как рассказала RT Наталья Терехова, два месяца назад в больнице стали выдавать отечественные дженерики вместо оригинальных препаратов. По её словам, новые препараты либо не помогали, либо вызвали множество побочных эффектов. «В поликлинике врач не хочет фиксировать побочные явления и отправляет в стационар. А ложиться в стационар — значит рисковать подхватить ещё какую-нибудь инфекцию», — пожаловалась она.

Антибиотики Ане нужны только на время обострений. Её мама начала покупать нужные препараты в аптеках. Курс итальянского «Фортума», по её словам, стоит 8 тыс. рублей, немецких аналогов — 90 тыс. рублей, но и они сейчас практически исчезли, говорит Наталья Терехова.

«Можно найти лишь по одному флакону, тогда как только моей маленькой дочке требуется 14 флаконов на 14 дней. А взрослому человеку на тот же период нужно уже 24 флакона, — рассказала она. — В Москве где-то 290 человек больны муковисцидозом. Лекарства, даже за деньги, явно на всех не хватит».

Дефицитом стали и оригинальные препараты для печени, при этом по дженерикам нет внятной информации о результатах тестирования на пациентах, добавила москвичка. В ответ на запросы родителей в представительствах производителей сообщили, что поставки в Россию прекратились и более не планируются, добавила Терехова.

© Фото из личного архива

«Мой ребёнок обречен на медленную и мучительную смерть, потому что мы будем безуспешно пытаться лечиться этими дженериками. Либо, чтобы покупать импортные препараты за границей, придётся продавать всё, что есть. Сейчас наши дети и другие больные муковисцидозом вынуждены не жить, а выживать», — вздыхает она.

«Пусть выдадут сертификат на гроб»

48-летняя жительница Волгограда Наталья Тепловодская воспитывает девятилетнюю Злату одна. Муковисцидоз девочке диагностировали с рождения. Дженерики для неё тоже оказались бесполезны, а необходимые препараты стало невозможно найти в местных больницах и аптеках.

«В июле назначили «Флуимуцил», но его как не было, так и нет, а в декабре нам надо начать лечение. В Волгограде нет ни «Фортума», ни «Тиенама». Да и купить антибиотики на курс терапии я не смогу, ведь это будет стоить 100 тыс. рублей. Также перестали выдавать фермент «Креон», хотя в выписках говорится, что и он, и «Урсофальк» замене не подлежат, — перечисляет она. — Запаса фермента нам хватит лишь на месяц».

Наталья попыталась добиться назначения оригиналов через прокуратуру и даже получила соответствующее решение суда, но в поликлинике, по словам Тепловодской, ей сначала заявили, что на лекарства нет денег, а потом — что им просто запретили покупать иностранные препараты.

«Я продала всё своё золото, чтобы купить дочери оригинальные лекарства, но нам просто перекрывают кислород, — жалуется она. — Сегодня не выдержала и сказала, что раз нет лекарств, то пусть выдадут сертификат на гроб, потому что дочь постепенно задохнётся и умрёт».

Откатились на 20 лет назад

Как пояснила председатель межрегиональной общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» Ирина Мясникова, многие пациенты нуждаются именно в оригинальных препаратах, а не в дженериках. Проблема в том, что сейчас закупки лекарств производятся только по МНН (международному непатентованному наименованию), то есть формально и оригинал, и дженерик являются аналогами, даже если в последних присутствуют примеси, вызывающие побочные эффекты.

«Конечно, лечит молекула, а не торговое наименование, но остальные вещества, содержащиеся в препарате, могут отличаться от оригинала до 15%. Больные муковисцидозом вынуждены принимать множество препаратов в огромных дозировках, и не семь дней, как обычные люди, а в течение нескольких недель, месяцев и даже года. За рубежом есть ограничения по количеству дженериков с одним МНН на рынке, а у нас их может быть и 35, и каждый может отличаться на 15%. Какой организм это выдержит?», — рассказывает Мясникова.

По закону, родители ребёнка-инвалида могут обратиться к врачебной комиссии, зафиксировав побочные эффекты после применения конкретного препарата. Врачи, в свою очередь, могут принять решение назначить зарубежное лекарство, а лечебное учреждение должно его закупить. Но добиться этого, по словам Мясниковой, практически нереально — из-за бюрократии и, зачастую, недостаточного опыта работы врачей с такими пациентами.

Кроме того, отказ в назначении оригинальных препаратов, по мнению председателя «Помощи больным муковисцидозом», может быть продиктован материальными соображениями: ведь дженерики обычно дешевле.

С ней согласна и Майя Сонина, директор фонда «Кислород» (специализируется на помощи больным муковисцидозом).

«Фортум» был одним из самых дешёвых антибиотиков. Сейчас на рынке предлагают «Завицефту», но стоимость курса — около 600 тыс. рублей, поэтому больницы этот препарат не закупают, — рассказала RT Сонина. — Когда «Фортум» был на рынке, мы могли собрать пожертвования, но в случае с «Завицефтой» собрать деньги просто невозможно».

По словам директора «Кислорода», единственным вариантом спасения больных муковисцидозом могут стать переговоры с иностранными фармкомпаниями, которые покинули российский рынок.

«В начале 2000-х я видела много тяжёлых детей, поступающих в РДКБ. Сейчас ситуация повторяется — мы хоронили их тогда и будем хоронить снова».

© Фото из личного архива

Не стоит сгущать краски

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева также объяснила нехватку лекарственных средств проблемой законодательства.

«Государство установило такие правила, что отдельные производители просто не выставляются на торги. Лекарственные препараты, в которых нуждаются больные муковисцидозом, относятся к категории дорогостоящих. Согласно правилам закупок, приоритет отдаётся в пользу отечественного дешёвого препарата. Но, к сожалению, некоторым нужно другое лекарство», — рассказала она.

Игнатьева отметила, что РААС обратилась с запросом, но пока не получила разъяснений от производителя «Фортума» об уходе с российского рынка.

«У нас нет обязательного присутствия какого-то производителя. На рынке есть аналоги, поэтому я не стала бы сгущать краски: ситуация не настолько критична. У нас сегодня не кризис лекарственных препаратов, а какое-то нелогичное управление обеспечением этими препаратами», — считает исполнительный директор РААС.

После того, как ситуация получила общественный резонанс в Минздраве РФ поручили Росздравнадзору проверить обеспеченность необходимыми препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить предложения по улучшению ситуации. RT направил запрос в ведомство о мерах по решению проблемы с лекарствами, но на момент публикации материала ответа не получил.