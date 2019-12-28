«Персональная дискредитация»: Минобороны РФ заявило о готовящихся информационных атаках на военное руководство страны
- Минобороны России
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Министерство обороны России узнало о планах по наращиванию информационного давления на военное руководство страны на фоне уже предпринимающихся попыток дискредитировать российские власти со стороны «отдельных государств». Об этом заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Красная звезда».
«Сегодня у нас есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведётся скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооружённых сил до непосредственно военно-политического руководства», — сообщил Цаликов.
По его словам, в последние годы наблюдается интенсификация этой кампании, которая направлена на подрыв доверия к работе «по укреплению российской армии».
«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьёзного противостояния. Более того, информация в умелых руках и при достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие», — подчеркнул представитель Минобороны России.
При этом Цаликов отметил, что Москва привержена «честной и открытой работе».
«Но те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа», — заявил он.
Первый замминистра обороны также сообщил, что Россия не допустит реализации «замыслов и планов по дискредитации российской армии». Он считает, что бороться с этим нужно посредством информационной открытости. По словам Цаликова, проведение такой политики — одна из приоритетных задач ведомства.
«Мы делали ставку на информационную открытость не для рекламы или пиара… Информационная работа в Вооружённых силах организована и ведётся на всех уровнях в рамках единой информационной политики. В условиях перехода нашего общества к цифровым форматам и социальным медиа в большинстве объединений созданы профессионально ориентируемые подразделения по подготовке мультимедийного контента высокого качества», — сообщил представитель Минобороны.
- Здание министерства обороны РФ
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Кроме того, он отметил, что появление «новой среды обитания» — виртуального пространства — требует от военнослужащих особого подхода.
«В новом для нас пространстве, к сожалению, происходят атаки и, конечно, действовать методами, которыми можно было действовать в эпоху слухов, уже неправильно. И армии в этом сегменте, в новой среде обитания уделяется много внимания. Со стороны оппонентов это внимание направлено на то, чтобы разрушить, а с нашей стороны — на то, чтобы это отразить. Пожалуй, в этом и есть особенность современного информационного противостояния», — заявил Цаликов.
Киберактивность Запада
Как отмечают аналитики, западные страны развязывали против России информационные войны в прошлом и продолжают делать это сейчас.
По данным The Washington Post, киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны, которую могут развязать против руководства РФ, представителей российских спецслужб и армии, а также крупных бизнесменов, если Москва «попытается вмешаться» в выборы президента США в 2020 году.
По замыслу американских военных, объекту нападения нужно будет продемонстрировать, что его конфиденциальная личная информация может быть взломана. Другой вариант сценария — распространить дезинформацию, которая будет направлена на то, чтобы усилить противоречия и создать раскол в российском правительстве и истеблишменте.
Кроме того, страны НАТО наращивают свою киберактивность у российских границ. Так, в эстонском городе Тарту в начале декабря прошли масштабные киберучения Североатлантического альянса Cyber Coalition. Об этом сообщало Верховное главнокомандование объединённых вооружённых сил НАТО в Европе на своей странице в Facebook.
Отмечалось, что данные манёвры — «самые масштабные учения» альянса, которые проводятся под руководством Верховного главнокомандования по трансформации. Планировалось, что 27 стран НАТО «вместе с государствами — партнёрами будут отрабатывать действия по подготовке и защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз».
Напомним, в Эстонии учения Cyber Coalition проводились в седьмой раз.
При этом ещё в марте текущего года в Совете безопасности РФ заявили, что «США и их партнёрами по НАТО уделяется серьёзное внимание активным действиям в киберпространстве и получению тотального контроля над этой сферой». Об этом сообщил в интервью «Красной звезде» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
«Созданные альянсом центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и объединённый центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны. Основная задача указанных структур — выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника — как вы понимаете, прежде всего России — путём нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, ЖД вокзалов и аэропортов», — заявил Попов.
- Учения Cyber Coalition
- © NATO_ACT
Стоит отметить, что киберцентр НАТО начал свою работу в эстонской столице больше десяти лет назад. На сегодняшний день в работе этой структуры на постоянной основе участвуют представители 25 стран.
При этом государства Запада регулярно обвиняют Россию в кибершпионаже и других преступлениях такого рода, однако ничем не подтверждают свои слова.
Так, в отчёте Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании и Агентства национальной безопасности США (NSA) сообщается, что хакерская группа Turla, которая якобы связана с «российскими субъектами», взломала программное обеспечение иранских хакеров для кибершпионажа и нападения на правительственные и отраслевые организации в десятках стран. Соответствующие доказательства в отчёте не приводятся. При этом в правительстве Ирана заявили, что не располагают информацией об использовании иранских устройств российскими хакерами.
«Чтобы дискредитировать Россию»
Как отмечает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, новых информационных атак против российского руководства, в том числе военного, стоит ожидать, в первую очередь, от Вашингтона.
«В основном этим занимаются Соединённые Штаты, потому что именно они сегодня определяют мейнстрим в информационных войнах. Их сателлиты, в том числе страны НАТО, Украина и Грузия, всегда следуют за США. Все эти игроки являются частью американской схемы максимального геоэкономического ослабления России и будут так или иначе задействованы американской стороной», — заявил эксперт.
При этом часть важных функций по дискредитации российского военного руководства Вашингтон может возложить на Великобританию, считает Евстафьев.
«В Великобритании возможна организация любых провокаций, чтобы дискредитировать Россию», — констатировал аналитик.
Подобное мнение разделяет и старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Великобритания, как ближайший союзник США, будет сочинять дискредитирующие истории про российские Вооружённые силы и их деятельность», — сообщил эксперт.
По его мнению, помогать им в этом будут также Польша, страны Прибалтики, Румыния и Болгария.
Как полагает Евстафьев, то, что под прицел попадут в первую очередь представители руководящего состава российских Вооружённых сил, «более чем логично».
«Военное ведомство России рассматривается Вашингтоном как эффективная структура, препятствующая американской политике. Цель этой политики — загнать Россию в угол в геоэкономическом смысле», — заявил аналитик.
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При этом Евстафьев указывает, что Вашингтон за последние годы сделал более интенсивными свои «информационные манипулятивные действия», направленные против Москвы. То же самое касается и других западных стран.
«При этом предпочтение отдаётся именно персональной дискредитации людей, которые занимают высокие должности», — отметил аналитик.
Как отмечает Владимир Оленченко, Вашингтон и его союзники по НАТО будут добиваться «снижения авторитета России» на международной арене.
«И это приобретает особенную актуальность, поскольку именно благодаря российскому участию удалось остановить террористов в Сирии, предотвратить там масштабную войну», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, это нужно западным странам, чтобы выделять дополнительные деньги для своих вооружённых сил, мотивируя эту необходимость «российской угрозой», полагает Оленченко.
Однако Россия сможет справиться с информационными манипуляциями западных стран, поскольку «проходила это уже не раз», отмечает аналитик.
«Россия долгое время вынуждена противостоять агрессии со стороны стран Запада. Поэтому у Москвы есть уже определённый иммунитет, наработан арсенал действий. Конечно, для РФ это дополнительные затраты сил и энергии, но если США и другие страны надеются её ослабить, то у них это не получится», — спрогнозировал Оленченко.
Евстафьев, в свою очередь, подчёркивает, что борьба с дезинформацией посредством политики открытости, о чём заявил представитель российского оборонного ведомства, — эффективный метод.
«Министерство обороны может бороться с этими провокациями посредством открытости, потому что ему есть, что предъявить. И в этом случае западным странам не удастся извратить факты», — заключил эксперт.
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