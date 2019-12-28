«Персональная дискредитация»: Минобороны РФ заявило о готовящихся информационных атаках на военное руководство страны

В российском Министерстве обороны сообщили о планах по усилению информационного давления на представителей руководящего состава Вооружённых сил России. Об этом заявил первый замминистра ведомства Руслан Цаликов. По его словам, «отдельные государства» через СМИ ведут скоординированную работу по «дискредитации российских органов власти». Как отмечают эксперты, подобных недружественных действий против России стоит ожидать, в первую очередь, от Вашингтона и его союзников по НАТО. По мнению аналитиков, таким образом Запад хочет снизить авторитет Москвы на международной арене и оправдать повышение своих трат на оборону.

Министерство обороны России узнало о планах по наращиванию информационного давления на военное руководство страны на фоне уже предпринимающихся попыток дискредитировать российские власти со стороны «отдельных государств». Об этом заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Красная звезда».

«Сегодня у нас есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведётся скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооружённых сил до непосредственно военно-политического руководства», — сообщил Цаликов.

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По его словам, в последние годы наблюдается интенсификация этой кампании, которая направлена на подрыв доверия к работе «по укреплению российской армии».

«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьёзного противостояния. Более того, информация в умелых руках и при достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие», — подчеркнул представитель Минобороны России.

При этом Цаликов отметил, что Москва привержена «честной и открытой работе».

«Но те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа», — заявил он.

Первый замминистра обороны также сообщил, что Россия не допустит реализации «замыслов и планов по дискредитации российской армии». Он считает, что бороться с этим нужно посредством информационной открытости. По словам Цаликова, проведение такой политики — одна из приоритетных задач ведомства.

«Мы делали ставку на информационную открытость не для рекламы или пиара… Информационная работа в Вооружённых силах организована и ведётся на всех уровнях в рамках единой информационной политики. В условиях перехода нашего общества к цифровым форматам и социальным медиа в большинстве объединений созданы профессионально ориентируемые подразделения по подготовке мультимедийного контента высокого качества», — сообщил представитель Минобороны.

Здание министерства обороны РФ

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Кроме того, он отметил, что появление «новой среды обитания» — виртуального пространства — требует от военнослужащих особого подхода.

«В новом для нас пространстве, к сожалению, происходят атаки и, конечно, действовать методами, которыми можно было действовать в эпоху слухов, уже неправильно. И армии в этом сегменте, в новой среде обитания уделяется много внимания. Со стороны оппонентов это внимание направлено на то, чтобы разрушить, а с нашей стороны — на то, чтобы это отразить. Пожалуй, в этом и есть особенность современного информационного противостояния», — заявил Цаликов.

Киберактивность Запада

Как отмечают аналитики, западные страны развязывали против России информационные войны в прошлом и продолжают делать это сейчас.

По данным The Washington Post, киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны, которую могут развязать против руководства РФ, представителей российских спецслужб и армии, а также крупных бизнесменов, если Москва «попытается вмешаться» в выборы президента США в 2020 году.

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По замыслу американских военных, объекту нападения нужно будет продемонстрировать, что его конфиденциальная личная информация может быть взломана. Другой вариант сценария — распространить дезинформацию, которая будет направлена на то, чтобы усилить противоречия и создать раскол в российском правительстве и истеблишменте.

Кроме того, страны НАТО наращивают свою киберактивность у российских границ. Так, в эстонском городе Тарту в начале декабря прошли масштабные киберучения Североатлантического альянса Cyber Coalition. Об этом сообщало Верховное главнокомандование объединённых вооружённых сил НАТО в Европе на своей странице в Facebook.

Отмечалось, что данные манёвры — «самые масштабные учения» альянса, которые проводятся под руководством Верховного главнокомандования по трансформации. Планировалось, что 27 стран НАТО «вместе с государствами — партнёрами будут отрабатывать действия по подготовке и защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз».

Напомним, в Эстонии учения Cyber Coalition проводились в седьмой раз.

При этом ещё в марте текущего года в Совете безопасности РФ заявили, что «США и их партнёрами по НАТО уделяется серьёзное внимание активным действиям в киберпространстве и получению тотального контроля над этой сферой». Об этом сообщил в интервью «Красной звезде» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«Созданные альянсом центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и объединённый центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны. Основная задача указанных структур — выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника — как вы понимаете, прежде всего России — путём нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, ЖД вокзалов и аэропортов», — заявил Попов.

Учения Cyber Coalition

Twitter

© NATO_ACT

Стоит отметить, что киберцентр НАТО начал свою работу в эстонской столице больше десяти лет назад. На сегодняшний день в работе этой структуры на постоянной основе участвуют представители 25 стран.

При этом государства Запада регулярно обвиняют Россию в кибершпионаже и других преступлениях такого рода, однако ничем не подтверждают свои слова.

Так, в отчёте Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании и Агентства национальной безопасности США (NSA) сообщается, что хакерская группа Turla, которая якобы связана с «российскими субъектами», взломала программное обеспечение иранских хакеров для кибершпионажа и нападения на правительственные и отраслевые организации в десятках стран. Соответствующие доказательства в отчёте не приводятся. При этом в правительстве Ирана заявили, что не располагают информацией об использовании иранских устройств российскими хакерами.

«Чтобы дискредитировать Россию»

Как отмечает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, новых информационных атак против российского руководства, в том числе военного, стоит ожидать, в первую очередь, от Вашингтона.

«В основном этим занимаются Соединённые Штаты, потому что именно они сегодня определяют мейнстрим в информационных войнах. Их сателлиты, в том числе страны НАТО, Украина и Грузия, всегда следуют за США. Все эти игроки являются частью американской схемы максимального геоэкономического ослабления России и будут так или иначе задействованы американской стороной», — заявил эксперт.

При этом часть важных функций по дискредитации российского военного руководства Вашингтон может возложить на Великобританию, считает Евстафьев.

«В Великобритании возможна организация любых провокаций, чтобы дискредитировать Россию», — констатировал аналитик.

Подобное мнение разделяет и старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Великобритания, как ближайший союзник США, будет сочинять дискредитирующие истории про российские Вооружённые силы и их деятельность», — сообщил эксперт.

По его мнению, помогать им в этом будут также Польша, страны Прибалтики, Румыния и Болгария.

Как полагает Евстафьев, то, что под прицел попадут в первую очередь представители руководящего состава российских Вооружённых сил, «более чем логично».

«Военное ведомство России рассматривается Вашингтоном как эффективная структура, препятствующая американской политике. Цель этой политики — загнать Россию в угол в геоэкономическом смысле», — заявил аналитик.

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При этом Евстафьев указывает, что Вашингтон за последние годы сделал более интенсивными свои «информационные манипулятивные действия», направленные против Москвы. То же самое касается и других западных стран.

«При этом предпочтение отдаётся именно персональной дискредитации людей, которые занимают высокие должности», — отметил аналитик.

Как отмечает Владимир Оленченко, Вашингтон и его союзники по НАТО будут добиваться «снижения авторитета России» на международной арене.

«И это приобретает особенную актуальность, поскольку именно благодаря российскому участию удалось остановить террористов в Сирии, предотвратить там масштабную войну», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, это нужно западным странам, чтобы выделять дополнительные деньги для своих вооружённых сил, мотивируя эту необходимость «российской угрозой», полагает Оленченко.

Однако Россия сможет справиться с информационными манипуляциями западных стран, поскольку «проходила это уже не раз», отмечает аналитик.

«Россия долгое время вынуждена противостоять агрессии со стороны стран Запада. Поэтому у Москвы есть уже определённый иммунитет, наработан арсенал действий. Конечно, для РФ это дополнительные затраты сил и энергии, но если США и другие страны надеются её ослабить, то у них это не получится», — спрогнозировал Оленченко.

Евстафьев, в свою очередь, подчёркивает, что борьба с дезинформацией посредством политики открытости, о чём заявил представитель российского оборонного ведомства, — эффективный метод.

«Министерство обороны может бороться с этими провокациями посредством открытости, потому что ему есть, что предъявить. И в этом случае западным странам не удастся извратить факты», — заключил эксперт.