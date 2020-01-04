Чем запомнился 2019 год для героев проекта RT «Не один на один»

В 2019 году десятки человек получили помощь в рамках проекта RT «Не один на один». Все они столкнулись с несправедливостью или проблемами, которые не удавалось решить на уровне местных властей и чиновников. Трудности возникали при получении российского гражданства и собственного жилья, оформлении инвалидности или попытках матерей вернуть своих детей. Подводя итоги минувшего года, мы решили вспомнить некоторые из историй проекта, а также вновь пообщаться с их героями.

Проблемы гражданства

В 2019 году специальный проект RT «Не один на один» принял 37 обращений от людей, столкнувшихся с трудностями при оформлении российского гражданства. 12 из них встретили Новый год уже с паспортами граждан РФ, остальные приступили к процедуре оформления гражданства. Для этих людей российский паспорт — не просто документ. Это возможность получать необходимое лечение, пенсию или материнское пособие, без которого не прокормить собственных детей.

Паспорт для блокадницы

В ноябре нам удалось добиться выдачи российского паспорта 80-летней Галине Сергеевне Сикорской. Женщина переехала в Россию из Северодонецка в 2018 году из-за напряжённой обстановки на востоке Украины и проблем со здоровьем. Галина Сергеевна родилась в Ленинграде в 1939 году, пережила блокаду, а в 1980-е переехала на Украину. Год назад женщина перенесла инсульт, после чего решила перебраться в Москву, чтобы жить вместе с дочерью.

У пенсионерки долго не получалось оформить российское гражданство — Галина Сергеевна пять раз ездила в миграционный центр Сахарово, расположенный в Новой Москве, но каждый раз у неё отказывались принимать документы, ссылаясь на ошибки в них. В конце концов Сикорская попросила помощи у проекта «Не один на один». После запроса RT пенсионерку пригласили на приём в Главное управление МВД РФ по вопросам миграции, а также предложили подавать документы не в Сахарове, а в Москве, чтобы пожилой женщине не приходилось ездить за 30 км от МКАД.

Заявление Галины Сергеевны на получение вида на жительство рассмотрели в первоочередном порядке, а уже в ноябре 2019 года женщина получила российский паспорт. Как сообщила RT дочь Сикорской, Елена, сейчас они оформляют её матери пенсию. Новый год Галина Сергеевна отмечала в кругу семьи.

«У нас всё отлично, занимаемся пенсиями, поликлиникой, в общем, оставшиеся шаги. У нас жизнь круто поменялась, мама помолодела даже. С вашей помощью начала верить в людей. Отметили Новый год все вместе, в кругу семьи, поставили ёлку. Мама радуется как ребёнок, а мы счастливы, что она улыбается», — рассказала Елена Сикорская в преддверии Нового года.

© Фото из личного архива Галины Сикорской

Гражданство для многодетной матери-одиночки

Этой осенью гражданами РФ стали приехавшие в Россию с Украины многодетная мать-одиночка Татьяна Голубовская и её сын Роман. Татьяна одна воспитывает троих детей, семья проживает в Костромской области. После переезда в Россию женщине больше года не удавалось оформить необходимые документы. Когда все бумаги были наконец готовы к подаче в миграционный центр МВД, оказалось, что Роману вообще не смогут оформить гражданство — мальчик родился в Узбекистане, но не успел получить ни украинский, ни узбекистанский паспорт.

Отчаявшись, Татьяна Голубовская обратилась за помощью в проект «Не один на один». После запроса RT сотрудники миграционного главка МВД помогли женщине получить вид на жительство, а её сыну — разрешение на временное проживание. В октябре им выдали российские паспорта, гражданство удалось оформить в ускоренном режиме.

Сейчас Татьяна готовит документы, необходимые для получения пособия как многодетная мать-одиночка. Семья уже строит планы на 2020 год.

«Будем подаваться на материнский капитал, ещё я собираюсь устроиться на новую работу — дети пока довольно часто болели, но уже скоро снова пойдут в садик, и тогда я буду что-то искать. Думали ещё в Москву переехать, там с работой, наверное, получше, но вот с квартирой и регистрацией будет тяжеловато», — рассказала Татьяна.

© Фото из личного архива Татьяны Голубовской

Инвалидность

Для героев историй проекта «Не один на один» лишение статуса инвалида может означать не просто потерю пенсии в ситуации, когда из-за состояния здоровья у человека нет возможности устроиться на работу. Некоторые люди лишаются ещё и возможности бесплатно получать жизненно необходимое лечение, что влечёт за собой угрозу не только их здоровью, но и жизни — и мы стараемся помогать в таких ситуациях.

Вопрос пенсии

Жительнице Волгограда Полине Лысенковой ещё в детстве поставили диагноз «умственная отсталость лёгкой степени». До совершеннолетия девушка имела статус ребёнка-инвалида и могла получать пенсию, но когда ей исполнилось 18, продлевать инвалидность отказались. Врачебная комиссия мотивировала это решение тем, что Полина «не опасна для общества, может говорить и самостоятельно передвигаться».

Мать Полины, Евгения, настаивала, что по уровню развития её дочь стоит на одной ступени с восьмилетним ребёнком: она не способна самостоятельно принимать решения, боится незнакомцев, не может устроиться на работу. Статус инвалида обеспечивал Полине и её семье хорошую финансовую поддержку — девушке полагалась пенсия, она также могла получать компенсацию 50% стоимости услуг ЖКХ. Желая восстановить справедливость, семья обратилась в проект «Не один на один».

После публикации RT Полину пригласили на повторное обследование комиссии Медико-социальной экспертизы. На этот раз медики решили дать девушке III группу инвалидности на год. Теперь она сможет в комфортном для себя темпе получить профессию, обучаясь на специальных курсах, — со своим диагнозом Полина имеет право учиться без ограничений по времени.

© Фото из личного архива Полины Лысенковой

Бесплатные лекарства

В июле 2019 года статус инвалида удалось вернуть жительнице подмосковной Дубны Александре Комлевой. Девушке с неизлечимой болезнью Крона также отказались продлевать инвалидность, когда она достигла совершеннолетия, хотя этот статус позволял Саше бесплатно получать необходимые лекарства. Когда девушка осталась без жизненно важного лечения, её состояние начало ухудшаться: она падала в обмороки и могла ходить только непродолжительное время и опираясь на костыли.

После того как RT опубликовал историю Саши, девушке предложили пройти повторную экспертизу по присуждению инвалидности в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Московской области. В тот момент Александра и её отец собирались в судебном порядке оспорить отказ в статусе инвалида. В итоге Федеральное бюро медико-социальной экспертизы присудило Комлевой III группу инвалидности. Девушка снова начала получать бесплатные лекарства.

После возобновления лечения Саше стало намного лучше. Она рассказала RT, что уже может самостоятельно ходить и даже устроилась на работу.

«В новом году я планирую продолжать работать, учиться. И лечиться», — призналась девушка.

© Фото из личного архива Александры Комлевой

Дети в беде

Истории того, как детей разлучают с их родителями, всегда самые тяжёлые. Причём зачастую сотрудники органов опеки принимают решение об изъятии детей только из-за того, что у родителей нет денег, чтобы обеспечить все необходимые условия для жизни ребёнка. Но иногда в таких случаях можно избежать разлучения семьи.

Вернуть детей слабослышащей матери

В начале 2019 года сотрудники органов опеки забрали двоих малолетних детей у жительницы Санкт-Петербурга Олеси Уткиной. Слабослышащая мать-одиночка не открыла дверь вызванному на дом педиатру, и врач обратился в полицию. Детей забрали в тот же день, а на Уткину составили акт о «ненадлежащем исполнении родительских обязанностей», в котором говорилось, что она якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Матери не давали видеться с детьми больше месяца.

Олесе стала помогать петербургская правозащитница Мария Эрмель, к истории также подключился проект «Не один на один». Чтобы детей не отдали в детдом, опеку над ними решила оформить бабушка — RT помог Светлане Николаевне сделать дома ремонт, чтобы ей позволили забрать детей к себе. В марте Светлана получила опеку над внуками, а в апреле суд отказался лишать Олесю родительских прав.

Сейчас она снова вместе со своими детьми. Женщина освоила профессию флориста, чтобы обеспечивать семью. Однако в беседе с RT Олеся призналась, что денег всё равно едва хватает на еду и квартплату. В преддверии Нового года Уткина и Эрмель придумали продавать новогодние украшения.

«Делаю красивые новогодние корзинки, украшенные еловыми ветками. Коробки закупает Мария Эрмель. Я их украшаю, а Мария потом помогает продавать. На Новый год мы поехали с детьми к бабушке в деревню — хотим отдохнуть, побыть немного в тишине», — рассказала Олеся в преддверии новогодних праздников.

© Фото из личного архива Олеси Уткиной

Спасла сына от мужа

У 30-летней москвички Татьяны Колиберды пятилетнего сына Марка украл его же отец. Женщина пыталась вернуть своего ребёнка на протяжении полутора лет. Мальчика без ведома матери забрал его отец Максим Колиберда и сбежал с ним в Красноярск, где подал документы на развод. Впоследствии суд вынес решение о проживании ребёнка с матерью, однако отец его проигнорировал, а после проигранной апелляции спрятал ребёнка.

Около года RT обращался в профильные ведомства с просьбами помочь Татьяне вернуть своего сына. Тем временем в результате судебно-медицинской экспертизы у отца Марка были выявлены психические отклонения, что ещё сильнее накалило ситуацию — мужчина мог представлять опасность для малолетнего ребёнка. В мае Советский районный суд Красноярска ограничил Максима Колиберду в родительских правах, а 29 мая маленького Марка и его отца нашли. Ребёнка передали матери, но после пережитого стресса малышу потребовалась реабилитация.

Татьяна рассказала RT, что сейчас Марк чувствует себя намного лучше. Тем не менее Татьяне с сыном всё ещё небезопасно возвращаться в Москву, поэтому они остаются в другом месте, где могут спокойно жить.

«Мы работаем над тем, чтобы восстановить речь и заполнить пробелы в психоэмоциональном развитии, — отметила Татьяна. — Со своей стороны я должна показать сыну, что он в полной безопасности и может ходить спокойно по улице и не бояться, как раньше. Новогоднее настроение у нас есть, мы наряжали ёлку, писали письмо Деду Морозу, делали открытки бабушкам и дедушке. В новом году, конечно, хотелось бы вернуться в родной город, быть поближе к родным и близким».

© Фото из личного архива Татьяны Колиберды

Жилищный вопрос

Проблемы с получением положенного по закону жилья часто возникают у наименее защищённых слоёв населения: малоимущих семей, сирот, пенсионеров. Решение жилищного вопроса часто затягивается, осложняется бюрократией, поэтому мы стараемся помочь людям побыстрее обрести собственный дом.

Квартира для сироты-инвалида

В ноябре частично парализованный инвалид со Ставрополья Николай Савенко получил ключи от собственной квартиры. 37-летний Савенко воспитывался в детдоме, после выпуска поступил в училище, но работать по профессии не смог. Несколько лет он фактически бомжевал, а потом узнал, что государство обязано предоставлять сиротам жильё. Тогда Николай обратился в суд.

В 2018 году Ленинский районный суд признал право Савенко на собственную квартиру, однако исполнение судебного решения затянулось больше чем на год. Тем временем Николай жил в полуразваленном дачном домике без отопления и удобств и всерьёз волновался, что не переживёт еще одну зиму. Мужчина решил обратиться за помощью в проект «Не один на один».

После публикаций RT историей Савенко заинтересовались в Генпрокуратуре и местном управлении Следственного комитета — последний даже начал проверку в отношении чиновников краевого Министерства имущественных отношений, на которых была возложена задача по обеспечению Николая жильём. Сам Савенко убеждён, что именно публикация в RT и внимание Генпрокуратуры РФ подтолкнули чиновников наконец исполнить свои обязательства.

Николай Савенко

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Новый дом для вдовы ветерана

К сожалению, даже у историй, когда человек всё-таки получает долгожданное жильё, не всегда бывает счастливый конец. В начале года мы писали о 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны Антонине Ивановне Горловой, которая несколько лет не могла получить положенное ей по закону жильё и ютилась с дочерью в аварийном доме без удобств.

После обращения RT краснодарские чиновники выделили женщине деньги на квартиру и даже успели перевести деньги хозяину жилплощади, которую выбрала Антонина Ивановна. Но отпраздновать долгожданное новоселье женщина так и не смогла, рассказывает её дочь Любовь Данильцова.

«Квартиру мы успели получить, но переехать не успели. Купили её 16 апреля, но по условиям договора продавец там ещё на протяжении месяца проживал. А 3 мая мама слегла. Она умерла 23 июня. Побывать в своей квартире она так и не успела. Она всё время спрашивала: когда переезжаем, хорошая ли квартира, поместимся ли мы там. А квартира правда хорошая, с хорошим ремонтом. Печально, конечно. Но если бы ваш проект не вмешался — честное слово, я думаю, что никакую квартиру маме так и не дали бы никогда», — вздыхает Любовь.