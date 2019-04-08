Суд не стал лишать родительских прав слабослышащую мать-одиночку из Петербурга

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск органов опеки о лишении родительских прав слабослышащей матери-одиночки Олеси Уткиной. Ранее сотрудники опеки изъяли годовалого Кирилла и пятилетнюю Дашу из-за того, что женщина не открыла дверь вызванному на дом педиатру, так как не слышала звонка. При этом активистка Мария Эрмель, которая помогала Олесе, отметила, что сторона защиты будет добиваться признания действий органов опеки неправомерными.

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 8 апреля отклонил иск органов опеки о лишении родительских прав слабослышащей матери двоих детей Олеси Уткиной. Об этом RT рассказала президент Ассоциации приёмных родителей Санкт-Петербурга Мария Эрмель.

«Мы выиграли! — радуется Эрмель. — Все обвинения полностью отклонены, Олеся восстановлена в родительских правах. Даже прокурор настаивала, что её не надо было лишать прав».

По её словам, на процессе в качестве свидетеля со стороны органов опеки выступил сосед Уткиной по коммунальной квартире Геннадий Шибаев. Именно он заявил сотрудникам опеки, что женщина постоянно выпивает — это стало одним из оснований для изъятия годовалого Кирилла и пятилетней Даши и помещения их в детдом.

Однако суд счёл его показания несущественными, поскольку мужчина ссылался в основном на слова своей тёти и матери.

«Он не говорил о том, что видел или слышал сам, — рассказала Эрмель. — Просто пересказывал слухи от мамы с тётей. При этом на суде он признался, что у него есть интерес — выкупить комнату Олеси».

Со стороны защиты выступила соседка Олеси по этажу и медсестра больницы имени святой Ольги города Санкт-Петербурга, где Уткина наблюдалась из-за своих проблем со слухом. Женщины положительно охарактеризовали Уткину, они сказали, что никогда не видели Олесю в состоянии алкогольного опьянения и считают её очень заботливой матерью.

Справка из наркодиспансера, предъявлявшаяся на предварительном слушании 1 апреля, в которой было указано, что у Уткиной диагноз «алкоголизм 2-й стадии», на суде повторно не упоминалась.

Ходатайство о помещении Уткиной в кризисный центр «Дети ждут» на суде не рассматривалось, однако Эрмель надеется, что какое-то время Олеся с детьми там всё же пробудет.

«У детей стресс и травма после детдома, — говорит Эрмель. — Да и Олесе как–то надо прийти в себя. Там им смогли бы помочь и дать рекомендации на будущее».

Сама Олеся Уткина плачет от счастья. Ей не терпится отпраздновать свою победу с детьми.

«Повезу Дашу в кафе есть мороженое, — рассказала RT Уткина. — Обещала ей. С крёстной нашей поедем, с Эрмель. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Ура!»

Что делать дальше, Уткина пока не знает. На данный момент она полностью поглощена радостью, что её не лишили родительских прав. Но ей в любом случае придётся как-то решать денежный и квартирный вопросы. Жить она с детьми пока продолжит в маминой квартире в Агалатово, которая за два дня была отремонтирована добровольцами, чтобы на время разбирательства опеку над детьми смогла оформить мать Уткиной.

Помочь женщине встать на ноги обещала Мария Эрмель.

«Понятное дело, прямо сейчас она от счастья не соображает, — шутит Эрмель. — Будет поэтапно решать вопросы. Но ситуацию нельзя так оставлять: мы намерены в суде доказать противозаконность изначальных действий опеки. Детей просто так из семьи изымать и сирот плодить нельзя — и точка».

Напомним, что 14 января 2019 года у слабослышащей Олеси Уткиной органы опеки забрали детей за то, что она не открыла дверь педиатру.

У женщины проблемы со слухом: одним ухом она не слышит совсем, другим — на 80%. В тот день она вызвала врача к своей пятилетней дочери Даше и прилегла отдохнуть. Педиатр приехал и стал звонить в дверь, однако ему никто не открыл — женщина просто не слышала звонка. В итоге врач вызвал органы опеки и полицию.

На Уткину составили акт о «ненадлежащем исполнении родительских обязанностей» и о том, что она якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Детей опека забрала в тот же день.

В марте опеку над детьми смогла оформить бабушка детей Светлана Николаевна. Для этого по требованию опеки всего за два дня при помощи волонтёров она смогла привести свою квартиру в Агалатово в надлежащий вид. Олеся тоже переехала к матери, где смогла быть вместе с детьми.

До этого два месяца подряд ей приходилось ездить к ним каждый день в приюты — детей Уткиной поместили в два разных учреждения. При этом у малыша Кирилла врождённая болезнь, требующая постоянного ухода, ингаляций и соблюдения правильного режима питания.

Изначальной причиной всей истории мог послужить конфликт Уткиной с её соседями Шибаевыми. Им, по словам женщины, не нравилось, что она громко разговаривала из-за своей глухоты. Шибаевы регулярно вызывали полицию, заявляя, что дети находятся в комнате с пьяной матерью.