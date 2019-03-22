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После публикации RT 90-летней вдове ветерана из Краснодарского края выделили средства на приобретение жилья

22 марта 2019, Екатерина Суслова

После публикации RT 90-летней жительнице Краснодарского края Антонине Ивановне Горловой выделили средства на улучшение жилищных условий, положенные ей как вдове ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила дочь Горловой Любовь Данильцова.

  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«У нас радостные новости — сегодня в отделении социальной защиты администрации Мостовского района нам выдали уведомление о предоставлении единовременной выплаты на улучшение жилищных условий», — рассказала RT дочь Антонины Ивановны Любовь Данильцова.

По её словам, матери назначили выплату в размере 1 млн 489 тыс. рублей.

Данильцова пояснила, что теперь они с матерью должны выбрать подходящее жильё и передать документы по выбранному варианту сотрудникам соцзащиты.

Женщина отметила, что они уже начали поиск жилья.

В феврале RT рассказывал, как Горлова и её дочь на протяжении двух лет пытались добиться получения выплаты на приобретение жилья, положенной Антонине Ивановне как вдове ветерана Великой Отечественной войны. Всё это время женщины жили в ветхом аварийном доме с удобствами на улице.

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После публикации RT 90-летней вдове ветерана из Краснодарского края выделили средства на приобретение жилья
22 марта 
После публикации RT 90-летней вдове ветерана из Краснодарского края выделили средства на приобретение жилья