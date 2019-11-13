После публикации RT сирота-инвалид со Ставрополья получил квартиру

Герою публикации RT 37-летнему частично парализованному инвалиду со Ставрополья Николаю Савенко выдали ключи от положенной ему по закону квартиры. Савенко воспитывался в детдоме, а потом большую часть жизни фактически бомжевал. Шесть лет назад он узнал, что ему как сироте положена от государства квартира. Однако чиновники исполнять свои обязанности не спешили. Мужчина обратился в суд и выиграл процесс, но жильё ему так и не выделили. После публикации RT судьбой Николая Савенко заинтересовались в Генпрокуратуре РФ, а позже и в местном СУ СК РФ – идёт доследственная проверка в отношении чиновников Министерства имущественных отношений края.

© Фото из личного архива Николая Савенко

В среду, 13 ноября, 37-летний сирота и инвалид Николай Савенко получил ключи от квартиры, которую ждал почти два года. По словам сироты, документы на жильё ему вручили представители Имущественного фонда Ставропольского края и чиновники из местных органов опеки и попечительства.

Сирота уверен, что именно публикация в RT и внимание Генпрокуратуры РФ подтолкнуло чиновников наконец исполнить свои обязательства.

«Меня абсолютно всё устраивает. Квартира в новостройке, есть ремонт. Эмоции зашкаливают. Я вам очень благодарен. Вы сделали первый шаг для того, чтобы на меня хоть кто-то обратил внимание. Также хочу сказать спасибо тем людям, которые узнали о моей истории и помогли — кто-то продуктами, кто-то одеждой, а кто-то привёз обогреватель, чтобы я не замёрз на даче», — рассказывает RT сирота.

Савенко до последнего не верил, что наконец-то обретёт своё жильё, и очень волновался.

«Сначала мне позвонили из Минимущества, но позже я решил уточнить у опеки, правда ли это», — поделился с RT впечатлениями мужчина.

Впрочем, пока, по словам сироты, он ещё пару дней поживёт в дачном домике, котором ютился последние месяцы.

«Я могу заезжать в квартиру хоть сегодня. Ключи и документы на квартиру у меня уже на руках. Но я вернулся на дачу, чтобы собрать вещи», — поясняет Савенко.

© Фото из личного архива Николая Савенко

Чиновники попали под проверку

Ранее RT рассказывал о 37-летнем сироте Николае Савенко со Ставрополья, который больше года ждал, когда чиновники выдадут ему положенное по закону жильё.

Николай Савенко воспитывался в детском доме. Родители отказались от него, когда он был ещё младенцем. После выпуска из детдома Николай поступил в Курское профессиональное училище-интернат, где получил специальность сборщика обуви, а позже освоил швейное дело. Однако на работу Савенко устроиться не смог — перебивался случайными подработками, скитался по казённым учреждениям и бомжевал. Несколько лет назад Савенко узнал, что ему как сироте положена квартира от государства, и обратился в суд.

В июле 2018 года Ленинский районный суд Ставрополя постановил выдать Савенко благоустроенное жилье, а исполнение решения возложил на Министерство имущественных отношений края. Однако чиновники не спешили предоставлять квартиру сироте.

В конце октября 2019-го Савенко обратился со своей проблемой в проект RT «Не один на один». Сирота волновался, что не сможет пережить грядущую зиму, потому что вынужден ютиться в старом полуразваленном дачном домике без удобств.

После публикации RT на ситуацию обратили внимание в Генпрокуратуре РФ. Представители надзорного ведомства пообещали, что в скором времени Савенко обязательно обретёт свой дом. Кроме того, Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю начал проверку о непредоставлении сироте положенного законом жилья.

«Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Анатолий Дёмин дал указание провести по данному факту процессуальную проверку, в ходе которой дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) органов власти», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

«Ко мне приезжал следователь и спрашивал о ситуации с жильём», — говорит Савенко.

В свою очередь, в Министерстве имущественных отношений Ставрополья объясняют, что ситуация с невыдачей положенной по закону Савенко квартиры возникла «в связи с тем, что по месту его жительства, то есть в Советском городском округе, незаселенные жилые помещения для сирот отсутствуют, а объявленные в 2018-м и 2019 году аукционы на приобретение жилья не состоялись ввиду отсутствия заявок».

При этом в ведомстве также отметили, что в регионе есть и другие дети-сироты, не обеспеченные жильём.

«В настоящее время размещено извещение о проведении аукциона на приобретение жилого помещения на территории Советского городского округа. Также Министерством имущественных отношений края заключены государственные контракты на приобретение жилых помещений на территории городов Ставрополя, Михайловска со сроком сдачи в 2019—2021 годах», — пояснили в ведомстве.