Сироте-инвалиду со Ставрополья выдадут положенную по закону квартиру

37-летний частично парализованный сирота Николай Савенко, историю которого публиковал RT в рамках проекта «Не один на один», в ближайшее время получит благоустроенное жильё. Об этом в программе «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Савенко с младенчества воспитывался в детдоме, а большую часть взрослой жизни фактически бомжевал. В 2018 году суд обязал чиновников обеспечить его квартирой, однако они не спешили исполнять решение суда. В итоге инвалид жил в старом дачном домике без удобств.

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37-летний инвалид из Ставрополья Николай Савенко получит благоустроенную квартиру в Невинномысске. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Проблему Савенко удалось решить в рамках проекта «Эфир», созданного совместно RT и Генпрокуратурой для помощи гражданам в решении сложных жилищных проблем.

Ранее RT рассказывал о судьбе 37-летнего частично парализованного сироты Николая Савенко, который вырос в доме-интернате и большую часть жизнь прожил на улице, перебиваясь временными заработками. Лишь в 2013 году Савенко узнал о том, что ему, как сироте, положено жильё от государства. Обратившись в курский орган опеки и попечительства, он получил отказ. Чиновники заявили, что по закону предоставить жильё Савенко должны были в том регионе, где его родителей лишили прав, то есть на Ставрополье.

Савенко переехал в родной регион. Однако ставропольские власти также не захотели выделить инвалиду квартиру. В итоге мужчина обратился в суд.

В июле 2018 года Ленинский районный суд вынес решение в его пользу и обязал краевое Министерство имущественных отношений выделить инвалиду квартиру. Но жилья Савенко так и не получил.

Сейчас Николай Савенко, передвигающийся только на костылях, живёт в дачном домике без удобств в Невинномысске. Электричество инвалиду помогли подключить соседи, а мыться приходится на улице. По словам Савенко, его пенсии в 13 тыс. рублей не хватит на аренду самой дешёвой комнаты, потому что он платит кредит за услуги адвоката в суде.

Как пояснил Александр Куренной, ставропольской прокуратурой была проведена проверка исполнения решения суда, по итогам которой заместитель прокурора края вынес представление руководителю краевого Управления Федеральной службы судебных приставов.

«Постановление о взыскании исполнительского сбора вынесено спустя более двух месяцев. Дело об административном правонарушении в связи с непринятием мер по постановлению суда не возбуждено, конкретные должностные лица министерства, виновные в неисполнении решения суда, судебным приставом-исполнителем не установлены, вопрос об их персональной ответственности не рассматривался», — сообщил Куренной.

Поддержка прокуратуры

Представитель ведомства отметил, что ранее прокуратура Ставропольского края провела проверку по обращению Николая Савенко. Заявление инвалида было зарегистрировано в Министерстве имущественных отношений края ещё в октябре 2017 года. В июле 2018 года краевая прокуратура поддержала иск сироты в Ленинском районном суде Ставрополя, в результате чего мужчина выиграл суд.

«Решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июля 2018 года удовлетворены исковые требования прокуратуры Советского района о возложении на Министерство имущественных отношений края обязанности по предоставлению Савенко Н.Н. по договору найма благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда Ставропольского края», сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе «Эфира» Куренной отметил, что местом проживания Савенко является Советский городской округ, но подходящего жилья там нет.

«Для обеспечения Савенко Н.Н. и иных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министерством имущественных отношений края в этом году проведен аукцион на приобретение жилых помещений на территории Советского городского округа. Однако он признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Проще говоря, в Советском районе вообще не строится подходящего жилья», — заявил представитель ведомства.

Как пояснил Куренной, Николаю Савенко будет выделено жильё в Невинномысске.

«В настоящее время в городе Невинномысске имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда края, предоставление которых запланировано в 2019 году, в том числе Савенко Н.Н. В самое ближайшее время он получит благоустроенное жилье», — заявил Куренной.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время Савенко дал письменное согласие на предоставление ему квартиры в Невинномысске.