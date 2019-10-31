Сирота-инвалид со Ставрополья больше года не может получить положенное по суду жильё

37-летний частично парализованный инвалид из Ставропольского края Николай Савенко уже больше года не может добиться получения квартиры, которую ему обязал выделить суд. Сирота с младенчества воспитывался в детдоме, а потом большую часть жизни фактически бомжевал. В 2013 году Николай узнал, что ему как сироте положена от государства квартира. С тех пор Савенко воюет с местными чиновниками. В июле 2018 года он выиграл суд, однако ему до сих пор приходиться жить в дачном домике без удобств. Подробности — в материале RT.

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37-летний инвалид со Ставрополья Николай Савенко всю жизнь скитался по казённым учреждениям и бомжевал. Ни родственников, ни влиятельных знакомых у него нет. Родители отказались от него, когда он был ещё младенцем. Несколько лет назад мужчина узнал, что ему как сироте положена квартира от государства. Николай обратился с иском в суд и выиграл его, но положенного жилья так и не дождался.

«Я стал инвалидом из-за перенесённого в детстве полиомиелита. В восемь месяцев я заболел, потому что мне вовремя не сделали прививку. Передвигаюсь на костылях, потому что у меня вялый паралич левой руки, а левая нога как тряпка, — рассказывает Савенко. — До трёх лет 11 месяцев я находился в доме ребёнка города Ставрополь, а потом пришла путёвка в специализированный детдом для инвалидов в Орловской области, и меня отправили туда».

Выпустившись из Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками в Орловской области, Николай поступил в Курское профессиональное училище-интернат, где получил специальность сборщика обуви, а позже освоил швейное дело. Однако на работу Савенко устроиться не смог.

«Преподаватель, у которого я проходил практику, периодически давал мне подработку — прошивать обувь. После колледжа некоторое время пришлось жить на улице. Однажды, когда я ночевал на стройке, на меня обратила внимание пожилая пара. Они забрали меня к себе, помогли с документами. Сейчас их уже нет в живых, но именно они меня вытащили из этого болота», — вспоминает инвалид.

По словам мужчины, ещё в Курске он решил заняться жилищным вопросом. Николай обратился в орган опеки и попечительства, но курские чиновники помогать отказались.

«Они мне сказали, что мной должен заниматься тот регион, где моих родителей лишили родительских прав, то есть Ставрополье. В 2013 году я узнал, что вне зависимости от возраста все сироты могут получить жильё, если докажут своё право юридически. Поэтому я перебрался в Ставропольский край», — пояснил Савенко.

Жизнь без удобств

Однако на Ставрополье чиновники не спешили идти навстречу Савенко, и тогда он обратился суд. Иск Савенко поддержала региональная прокуратура. В июле 2018 года Ленинский районный суд вынес решение в его пользу.

«Единственный государственный орган, который мне помогал, — это прокуратура. Помогали по судам. Большое им за это человеческое спасибо. Если бы не они, я бы, наверное, и не выиграл это дело», — считает инвалид.

Но квартиры он так и не увидел: чиновники заявили, что у них нет свободного жилья. При этом, чтобы оплатить услуги адвоката, Савенко взял кредит, за который расплачивается до сих пор.

«У меня пенсия 13 тыс., из них пять тысяч я плачу по кредиту. А мне сейчас говорят, зачем я обратился к адвокату. Но мне же никто не сказал, что этим должна заниматься опека», — жалуется сирота.

Пока шли суды, Николая поддерживала 44-летняя Наталья Романова. Мужчина познакомился с ней в интернете. По образованию Романова медик и, узнав о его диагнозе, женщина сумела договориться о бесплатном протезе для Савенко.

«Николай — инвалид второй группы. У него поражён спинной мозг и ЦНС. Сейчас Коля передвигается на костылях, но болезнь прогрессирует, и скоро он может пересесть в инвалидную коляску. Есть и психическое расстройство, и атрофия нижних конечностей, плохое кровообращение, сосудистая дистония», — рассказывает Романова.

По её словам, Савенко нужно жильё, которое было бы расположено возле больницы, при этом подъезд жилого дома должен быть оборудован пандусом для инвалидной коляски. Однако пока мужчине приходится жить в дачном домике без удобств.

«У меня нет ни воды, ни газа. Свет помогли подключить соседи. И за этот вариант мне придётся платить около 5—6 тыс. рублей», — рассказывает мужчина.

Instagram

© instav26

Давление чиновников

По словам инвалида, после того как он рассказал о своей проблеме местному новостному порталу и активистам, на него стали давить чиновники из краевой администрации.

«После публикации они приехали и посмотрели, как я живу, спросили, почему я не сниму комнату. Но снять даже самую дешёвую комнату стоит пять тысяч рублей плюс коммуналка, а у меня кредит. Как я могу жить на тысячу-полторы?» — возмущается инвалид.

«Я пытался им объяснить, что в принципе я бомж, но я не хочу оказаться обратно на улице. Я просил помочь мне как-то. Но ничего внятного я так и не услышал. Мне лишь сказали: «Мы постараемся вам помочь», а следом они задали мне вопрос: «А как вы вообще здесь живёте?» — добавил он.

В личной переписке мэр Невинномысска Михаил Миненков заверил активистов, которые помогают Савенко, что вопрос инвалида находится на контроле. «К нему выезжала наша опека и специалисты Министерства имущества, сейчас решают вопрос, где ему дать квартиру. Пообещали или у нас, или в Михайловске, вопрос на контроле», — ответил мэр в Instagram.

Однако в мэрии города сообщили RT, что вопрос предоставления жилья сироте не входит в полномочия мэра, поэтому предоставить квартиру должно Министерство имущественных отношений края.

RT не удалось оперативно получить комментарий этого ведомства. Тем временем Савенко совместно с другими сиротами, не дождавшимися положенного им по закону жилья, планирует написать коллективное обращение в Генпрокуратуру и к президенту России.