Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT

Александре Комлевой из подмосковной Дубны дали инвалидность после публикации её истории в проекте RT «Не один на один». Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства. Александра рассказала, что очень рада решению комиссии, и выразила надежду, что её пример поможет получить инвалидность людям, оказавшимся в похожей ситуации.

© Фото из личного архива Александры Комлевой

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы признало жительницу подмосковной Дубны Александру Комлеву инвалидом III группы. Подтверждающие документы были выданы ей в пятницу, 26 июля.

В мае 2019 года областное бюро неожиданно отказалось продлевать этот статус достигшей совершеннолетия девушке, лишив её возможности получать дорогостоящие лекарства, о чём ранее рассказывал RT. Состояние Александры ухудшалось: она стала падать в обмороки и могла ходить только на костылях непродолжительное время.

В начале июля Александру попросили приехать в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы на комиссию по присуждению инвалидности. Девушка была удивлена, так как ни она сама, ни её отец уже никаких жалоб не писали и готовили документы для судебного разбирательства.

«12 июля прошла комиссия, а потом меня на две недели положили в клинику при Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. Врачи следили за моим состоянием и уже после этого принимали решение о том, дать мне инвалидность или нет», — рассказывает Комлева.

При этом девушка отмечает, что в клинике никакого лечения она не проходила, а для поддержания состояния пила свои же таблетки.

«Чувствую себя не очень хорошо, но в этой больнице не лечат, а только обследуют. Я в скором времени поеду в другую больницу на плановое обследование, уже именно для лечения. Его очень рекомендует врач и больные с таким же диагнозом, как у меня», — рассказывала Александра RT.

Долгожданное решение

24 июля в больницу приехали врачи из Министерства здравоохранения РФ и после их вердикта принималось решение об установлении инвалидности. Александру отпустили домой и попросили в пятницу, 26 июля, приехать за решением комиссии.

«Когда я одна ехала на электричке из Дубны на костылях, то и не думала, что мне всё-таки одобрят инвалидность. Когда я увидела заключение комиссии, то очень обрадовалась! Мне дали III группу благодаря всем вам. Я очень рада и до сих пор не верю, что всё это действительно произошло. Как гора с плеч! Очень надеюсь, что эта история поможет получить инвалидность ещё кому-то, кроме меня», — сказала Александра.

Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT

Она добавила, что инвалидность продлили на основании статуса «инвалид с детства». При этом первые несколько раз инвалидность дают на год, а потом могут установить и бессрочную. Девушка отметила, что теперь сможет снова бесплатно получать дорогостоящие препараты, а остальные лекарства покупать со скидкой 50%.

Комлева рассказала RT, что из-за возникших проблем поступление в университет пришлось отложить.

«Я с 7 класса мечтаю стать детским онкологом, но в этом году решила не поступать. Надо сначала разобраться с этим всем — здоровье прежде всего», — рассказала девушка.

Отказ после совершеннолетия

Как ранее рассказывал RT, проблемы со здоровьем у девушки возникли в 13 лет после перенесённой ангины. Саша проходила много обследований и в феврале 2017 года в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского ей поставили диагноз болезнь Крона с внекишечными проявлениями. При этом врачи сообщили, что «у ребёнка высокая активность заболевания».

Сначала она сильно хромала, потом из-за осложнения состояния пришлось даже некоторое время передвигаться на инвалидной коляске. Из-за сильных болей девушка даже не могла спать.

«Эта болезнь считается предраковым состоянием. Организм слабеет, и, если не получать лечения, появляется онкология. В январе 2018 я получила инвалидность, так как болезнь входит в (соответствующий) перечень», — рассказывала Александра RT.

© Фото из личного архива Александры Комлевой

В январе 2019 инвалидность продлили и сказали приходить после совершеннолетия — после 24 мая. Однако, по словам Комлевой, в продлении инвалидности девушке отказали и заявили, что теперь лекарства ей придётся покупать самой.

Жалобы ничем не помогали, а девушке требовались дорогостоящие лекарства, на которые у семьи не было денег.

После публикации RT представители главного Бюро медико-социальной экспертизы по Московской области в ответе на запрос пояснили, что инвалидность не даётся на основании заболевания. Согласно закону, условиями для получения инвалидности являются нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью) и необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.

При этом в бюро подчеркнули, что наличие одного из указанных условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.