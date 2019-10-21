Многодетная мать-одиночка и её сын получили российское гражданство после публикации RT

Многодетная мать-одиночка из Костромской области Татьяна Голубовская и её сын Роман получили российские паспорта. Женщина обратилась в проект «Не один на один», так как более года не могла оформить документы на себя и своих детей. После запроса RT миграционный главк МВД пообещал разобраться в ситуации. В итоге Татьяна получила вид на жительство, а её сын — разрешение на временное проживание, после чего обоим в ускоренном режиме оформили гражданство России.

© Фото из личного архива

Героине материала RT, 40-летней многодетной матери Татьяне Голубовской, и её 18-летнему сыну Роману вручили российские паспорта. Документы были выданы в миграционном пункте ОМВД РФ в городе Нерехта Костромской области.

«Мы так рады. Я когда получала паспорт, у меня руки тряслись от переживаний. Даже не верится, что наконец-то можно вздохнуть спокойно. Так классно! Детей уже вписали в паспорт, и даже штампы им поставили в свидетельства о рождении, чтобы, когда они выросли, в 14 лет им тоже выдали российские паспорта. Спасибо вам большое за помощь», — рассказала RT Татьяна Голубовская.

Теперь с паспортом на руках Голубовская имеет право оформить пособия как многодетная мать. Женщина признаётся, что для неё это будет существенной поддержкой, так как троих детей она воспитывает одна.

Сын Татьяны Роман в разговоре с RT также поблагодарил за оказанную помощь и поделился планами на будущее.

«Теперь у меня появилась возможность закончить 11 классов, — рассказывает Роман. — Я этому очень рад. Недавно ездил в Кострому с одноклассниками на экскурсию в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты. Мне там понравилось, и, возможно, я буду поступать туда, но это ещё не точно. Хотелось бы, чтобы работа была связана с математикой».

В мае молодой человек сдал основной государственный экзамен на высокие баллы и смог перейти в старшие классы.

Замкнутый круг

До обращения в проект «Не один на один» Голубовская на протяжении нескольких лет пыталась оформить российское гражданство. Когда наконец удалось собрать документы для подачи заявления, выяснилось, что у её несовершеннолетнего на тот момент сына нет возможности легализоваться в России из-за отсутствия необходимых документов, удостоверяющих личность.

© Фото из личного архива

Дело в том, что Татьяна родилась в Узбекистане и первоначально получала паспорт в этой стране. В городе Нукус у неё родился сын Роман. На мальчика было оформлено свидетельство о рождении узбекского образца, и его вписали в паспорт матери. Вскоре Татьяна переехала жить на Украину и получила украинское гражданство. Здесь у неё родились две дочери — Жасмин и Алсу. Впрочем, и на Украине семья надолго не задержалась: во Львовской области, где проживали Голубовские, не было русских школ, поэтому Татьяна с детьми и гражданским мужем приехала в Россию.

Первое время семья жила в Московской области, в деревне Федюково, однако вскоре Татьяна с детьми была вынуждена переехать в Костромскую область. Муж Голубовской начал пить и избивать её. Когда он поднял руку на Романа, Татьяна написала на мужчину заявление в полицию, и его депортировали. После этого женщину взяли под опеку волонтёры, помогающие семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Ей помогли устроиться в один из домов милосердия в Костромской области, и многодетная мать начала собирать документы на оформление разрешительных документов.

При поддержке волонтёров Татьяна смогла устроиться на официальную работу, снять квартиру и получить разрешение на временное проживание (РВП). Однако ситуацию с Романом разрешить не удавалось.

Молодому человеку уже исполнилось 16 лет, паспорта у него не было, его не выпускали из России. Требовалось предъявить справки, что Роман не получал узбекский паспорт и не имел украинского гражданства. При этом ни Узбекистан, ни Украина не признавали его своим гражданином.

Татьяне удалось получить справку в посольстве Узбекистана, документ с Украины в посольстве не выдавали — требовалась личная явка, но без документов Романа не выпускали из страны. Ситуация усугублялась ещё и тем, что молодой человек закончил 9-й класс и должен был сдавать экзамены. Без паспорта к ОГЭ его могли не допустить, однако руководство школы пошло навстречу семье и позволило пройти аттестацию. Оказавшись в замкнутом бюрократическом круге, Татьяна обратилась в проект «Не один на один».

После запроса RT Главное управление по вопросам миграции МВД РФ направило рекомендации в костромское подразделение по месту регистрации Татьяны. Специалисты ведомства пригласили её на приём, приняли документы на получение вида на жительство, а у Романа — заявление на РВП. После того как документы были выданы, Татьяна и её сын смогли оформить российское гражданство.