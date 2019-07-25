Миграционный главк МВД помог многодетной матери в оформлении документов после запроса RT

Гражданка Украины Татьяна Голубовская, многодетная мать-одиночка, несколько лет назад переехавшая в Россию, не могла получить разрешение на временное проживание для своего старшего сына Романа. У подростка не было документов, удостоверяющих личность: ни Украина, ни Узбекистан, где он родился, не признавали его своим гражданином. После запроса RT в ситуацию вмешался миграционный главк МВД, поручивший сотрудникам местного управления оказать содействие многодетной матери в оформлении бумаг. В кратчайшие сроки женщина получила вид на жительство, а сыну сделали регистрацию и приняли его заявление с просьбой о разрешении на временное проживание.

© Фото из личного архива

Более года жительница города Нерехта Костромской области 39-летняя Татьяна Голубовская пыталась легализовать в России себя и своих детей. Четыре года назад она переехала из Львовской области в Москву, устроилась на работу, оформила трудовой патент. Однако вскоре забеременела и не успела вовремя его продлить. Из-за этого женщину едва не выдворили из страны.

В марте 2017 года была одобрена квота на получение Голубовской и двумя её несовершеннолетними дочерьми разрешения на временное проживание (РВП). На 17-летнего сына Романа оформить документы не удалось. У него была лишь справка о рождении из ЗАГСа города Нукус Республики Узбекистан, где когда-то жила Голубовская. При этом ни Узбекистан, ни Украина, со слов женщины, не признали Романа своим гражданином. Оказавшись в замкнутом бюрократическом круге, Татьяна обратилась в проект «Не один на один».

Переезд в Россию

Татьяна родилась в 1979 году в городе Нукус в Узбекистане. Её родители приехали с Украины в Среднюю Азию по распределению. После распада СССР семья осталась жить в Нукусе, и Татьяна получила узбекский паспорт.

«В 1998 году я познакомилась со своим первым гражданским мужем, — рассказывает Голубовская. — В 2002 году у нас родился сын Рома. Я получила на него свидетельство о рождении узбекского образца, также его вписали в мой узбекский паспорт. В свидетельстве о рождении я указала данные своего отца — гражданина Украины Николая Голубовского, так как гражданский муж отказался от отцовства».

Через два года после рождения сына Татьяне пришлось уехать в Москву на заработки. Мальчик остался жить в Нукусе с бабушкой.

«Возвращаться жить в Узбекистан я не хотела, — рассказывает Татьяна. — Русскому, православному населению там было тяжело, с мужем мы разошлись, работы в стране не было. В Москве я познакомилась с другим мужчиной, поэтому забрала у свекрови Рому и переехала на Украину, в Львовскую область, где купила дом. Через год я получила украинский паспорт».

Вместе с Татьяной на Украину поехал её второй гражданский муж. У пары родились две дочери: Жасмин и Алсу (сейчас им шесть и три года соответственно). Впрочем, и на Украине семья не задержалась.

«Роме было необходимо хорошее образование, а во Львовской области почти нет русских школ. Учиться было негде, поэтому мы переехали в Россию», — объясняет женщина.

Въехав на территорию России по украинскому загранпаспорту, Татьяна официально устроилась работать в салон красоты и оформила трудовой патент на год.

Неравнодушные люди

Первое время семья жила в деревне Федюково в Подмосковье. Вскоре гражданский муж Татьяны (официально брак не был оформлен) начал приходить домой пьяным.

«Сначала он обещал не пить, но потом начал руки распускать — утюгом меня бил, скалкой прямо на глазах у детей, — вспоминает Татьяна. — А потом поднял руку на моего сына. Я Рому вытолкнула за дверь, сказала, чтобы он бежал в полицию. На улице была зима, я с тремя детьми, без денег. Куда я могла деться от мужа, который меня бьёт? Написала на него заявление и его депортировали из страны».

Когда Татьяна осталась одна с тремя детьми на руках, её взяли под свою опеку волонтёры, помогающие семьям, которые оказались в трудной ситуации. Татьяна не могла работать, поскольку ухаживала маленькими детьми, и не получала никаких пособий.

«Мы устроили Татьяну с детьми в один из домов милосердия, расположенный в Костромской области, — рассказала RT волонтёр Валентина Савельева. — Начали помогать с оформлением разрешительных документов. В местной миграционной службе посоветовали сделать выезд, чтобы заново заехать в страну по миграционной карте, но Рому не выпустили из страны, потому что ему уже исполнилось 16 лет, а паспорта не было».

Волонтёры помогли Татьяне оформить РВП, устроиться на официальную работу и снять квартиру. Голубовская собрала все документы на оформление ВНЖ. Однако ситуацию с Ромой разрешить не удавалось.

«Когда Татьяна отказывалась от гражданства Узбекистана и получала гражданство Украины, Рома еще не достиг возраста получения паспорта, — объясняет Савельева. — Украина не признает Рому своим гражданином, так как Таня получала гражданство Украины уже после того, как он родился. Узбекистан тоже не признает Рому своим гражданином, так как его мать отказалась от гражданства Узбекистана. С Украины пришёл ответ, что получить гражданство Рома может только при личной явке — надо ехать в Киев. А как он поедет, если у него нет никаких документов, удостоверяющих личность?»

Ситуация усугублялась ещё и тем, что в мае этого года Рома заканчивал девятый класс, и без паспорта его не допускали к сдаче экзаменов. Впрочем, в школе пошли семье навстречу и позволили мальчику сдать экзамены.

«Рома — круглый отличник, хороший мальчик, хочет закончить 11 классов и пойти в армию, но дальше девятого класса без документов его не пропустят», — говорит Савельева.

Оперативно решили проблему

В Главном управлении по вопросам миграции МВД России RT пояснили, что для решения возникшей проблемы Роману Голубовскому необходимо получить справку о том, что он не является гражданином Узбекистана, после чего в отношении него может быть проведена процедура установления личности с последующей выдачей РВП.

После того как Голубовская получила справку, миграционный главк направил в Костромскую область рекомендации о содействии семье в скорейшем оформлении разрешительных документов.

На днях Татьяне выдали ВНЖ, куда внесли данные о двух несовершеннолетних дочерях, а Роме сделали регистрацию и приняли документы на РВП.

«Нам не верится! Большое спасибо вашему телеканалу и МВД! С вашей помощью всё получается», — сказала Татьяна.