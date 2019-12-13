Внесудебный процесс: власти смогут принуждать работодателей гасить долги по зарплатам

13 декабря в России появился механизм по принудительному погашению задолженностей по зарплатам. Согласно вступившему в силу закону, федеральная инспекция труда теперь может заставить работодателя выплатить такие долги — раньше для этого необходимо было обращаться в суд. По новым правилам, предприятия будут иметь возможность оспорить решения инспекторов в судебном порядке. В Госдуме отметили, что новая процедура учитывает интересы организаций и одновременно становится прозрачнее и доступнее для самих сотрудников.

С 13 декабря вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые расширяют полномочия федеральных инспекторов труда. Теперь они могут обязывать работодателей в принудительном порядке гасить задолженности по зарплате сотрудникам.

Прописанный в изменениях механизм действует следующим образом: инспектор в ходе проверки устанавливает, что работодатель не выплатил зарплату сотрудникам. После этого власти дают работодателю время на добровольное погашение задолженностей. В этот же период у организации есть возможность обжаловать решение инспекции через суд.

Если долги не будут погашены в установленный срок, а суд не встанет на сторону организации, власти принудят погасить долги за счёт работодателя — на это у госорганов есть месяц. Соответствующее решение будет направлено нарушителю в течение трёх рабочих дней. При этом после получения работодатель сможет оспорить его в суде в течение десяти дней.

За эти десять дней работодатель получает вторую возможность самому оплатить задолженность по зарплате. Если же этого не произошло, то решение инспектора труда передаётся судебным приставам, которые и должны будут за счёт работодателя погасить долги.

Ранее, в случае обнаружения таких нарушений, инспекторы труда могли лишь назначить штраф работодателю, не выплатившему зарплаты в срок.

Подобное расширение полномочий федеральной инспекции труда позволит лучше защищать права работников, убеждён руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв.

«Инспекция труда должна занимать активную позицию и иметь все полномочия, чтобы иметь возможность налагать санкции за задержку зарплат и взыскивать деньги с работодателей в пользу работников без решения суда. Поэтому, я думаю, что те поправки в федеральный закон, которые дают новые полномочия сотрудникам государственной инспекции труда и которые меняют порядок исполнения решений, вполне своевременные», — отметил он в беседе с RT.

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«Суть в упрощении процедуры»

До вступления в силу этой поправки заставить работодателя выплатить долги по зарплатам можно было только через суд, пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«Суть в упрощении процедуры. Раньше государственный инспектор труда имел право дать предписание работодателю, наказать работодателя в рамках имеющихся у него полномочий, но он не в праве был принимать решение, которое принудит работодателя к выполнению своей обязанности. Это в праве был делать только суд. И в этой ситуации работник должен был обращаться в суд, суд принимал решение, направлял это решение судебному исполнителю, и судебный исполнитель уже взимал деньги с работодателя», — сказал он RT.

При этом Тарасенко подчеркнул, что, несмотря на изменение процедуры, работодатель всё ещё имеет возможности защитить свои интересы.

«Надо сказать, что в этой ситуации и работодатель оказывается защищён. Он может оспорить решение государственного инспектора труда, но уже в судебном порядке. Поэтому я не думаю, что произойдёт революция, просто процедура станет более прозрачной, понятной и доступной для обиженных работников», — пояснил депутат.

Согласно данным Росстата, на 1 ноября общая задолженность по зарплатам в России составила 2,6 млрд рублей. При этом ведомство не включает в подсчёты малый бизнес. По сравнению с 1 января эта цифра увеличилась более чем на 200 млн рублей.

Из общей массы работающих с задержкой зарплат столкнулись менее 1% сотрудников. Больше всего эта проблема коснулась занятых в сфере обрабатывающих производств — 45% долгов приходится на эту отрасль, ещё 16% — на строительство, 12% — на сельскохозяйственных работников.

Выше всего задолженность по зарплатам в Москве — 297,9 млн рублей, на втором месте Кемеровская область с 202,6 млн. При этом практически все долги по зарплатам возникли из-за того, что у работодателей нет собственных средств.

По словам Тарасенко, значительная часть этих долгов касается предприятий, которые проходят процедуру банкротства и потому не могут выплачивать зарплаты. При этом имущество таких работодателей уже распродаётся для погашения долгов, подчеркнул депутат.

«Те миллиарды (задолженности. — RT), которые на сегодняшний день имеются, это, как правило, у предприятий, которые давно находятся в стадии банкротства и у которых сейчас реализуется их собственность для того, чтобы превратить её в деньги для возврата долгов работникам», — пояснил Тарасенко.