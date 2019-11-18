Задолженность по зарплате в России увеличилась до 2,6 млрд рублей

Общая задолженность по зарплате в России за октябрь увеличилась на 3,3% до 2,639 млрд рублей, сообщает пресс-служба Росстата.

По данным службы, в октябре задолженность по зарплате увеличилась на 83,4 млн рублей.

При этом большая часть (52,1%) невыплаченной зарплаты зафиксирована в 2019 году — 1,375 млрд рублей.

Наибольший объём долгов (45%) перед работниками имеют обрабатывающие предприятия, а наименьший — транспортные организации (6%).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов Росстата назвала регионы России с самым быстрым ростом зарплат.

Лидером по данному показателю стала Тува, где с января по август 2019 года доход населения увеличился на 13%. В число лидеров также вошли Севастополь и Костромская область.