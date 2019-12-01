«Осуществляет трудовую деятельность»: нашедший алкоголь в крови кировского мальчика эксперт не отстранён от работы

Судмедэксперт Сергей Насонов, который обнаружил алкоголь в крови сбитого насмерть мальчика в Кировской области, продолжает работать на своей должности. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. В ведомстве пояснили, что им не поступали требования уполномоченных органов отстранить его от работы. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, а также ходатайствовал об увольнении Насонова. ДТП произошло в июле. По версии следствия, специалист нарушил несколько требований, предъявляемых к проведению экспертизы.

Выявивший в крови сбитого насмерть шестилетнего мальчика алкоголь судмедэксперт Сергей Насонов продолжает работать на своей должности. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Кировской области.

«Министерство здравоохранения Кировской области не обладает информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судебно-медицинского эксперта. В настоящее время он осуществляет свою трудовую деятельность», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее в отношении Насонова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В соответствующем постановлении Следственного комитета, имеющемся в распоряжении RT, говорится, что тот нарушил несколько должностных норм и инструкций.

«Будучи обязанным строго руководствоваться инструкцией, Насонов С.В. в период с 13.07.2019 по 05.09.2019 вследствие недобросовестного отношения к службе не исполнил в полном объёме свои должностные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан», — говорится в документе.

Также сообщалось, что СК ходатайствовал об отстранении Насонова.

«Я просто делаю свою работу»

Авария произошла 13 июля в селе Буйское, на одной из центральных улиц. За рулём чёрного Nissan Qashqai находился оперативный дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Меньшиков, когда на дорогу внезапно выехал мальчик.

Ребёнок получил множество повреждений — тупая травма тела, ушибленная рана лобной и затылочной области, ссадина груди, кровоизлияния, ушиб лёгких, разрыв печени, закрытый перелом бедренной кости. Мальчик скончался на месте.

В ходе проведённых анализов в крови ребёнка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле. В связи с этим были назначены дополнительные проверки. По словам самого Насонова, в его результатах ошибки нет.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — сказал он RT.

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Позже Насонов в ходе допроса у следователя предположил, что алкоголь в крови ребёнка, вероятнее всего, появился из-за неправильного хранения тела и забранных материалов. Об этом сообщила представитель семьи мальчика. По её словам, Насонов заявил, что морг не был оборудован холодильниками, а кровь на исследование попала спустя шесть дней после гибели ребёнка.

По мнению экспертов, появление этанола в крови возможно в результате ошибок при хранении или транспортировке.

«Если клинических признаков опьянения у живого ребёнка не было, если нет данных, позволяющих утверждать, что он употреблял алкоголь, то, скорее всего, это ошибка на этапе отбора крови или же на этапе хранения или транспортировки», — сказал RT психиатр-нарколог с многолетним стажем Александр Ковтун.

«Написал ошибочную причину смерти»

По версии следствия, выясняющего, имела ли место халатность Насонова, он провёл вскрытие лишь спустя два дня после аварии, 15 июля, тогда как должен был в тот же день, когда ребёнок погиб. Кроме того, он нарушил и порядок сбора материалов — должен был, помимо крови, взять на экспертизу кусочки внутренних органов и тканей, волосы с головы и мочу.

Далее Насонов задержал отправку крови, в итоге в лабораторию она попала только 18 сентября. Таким образом, считает следствие, тот нарушил интересы и права ребёнка и его родителей.

Семья требует возбудить против Насонова дело по ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). Об этом в разговоре с RT сообщила представитель семьи погибшего мальчика.

«Я требую 307-ю статью. Хватит этих полумер для экспертов. Он подписал экспертное заключение, а это уже официальный документ. Тем более он написал ошибочную причину смерти — якобы ребёнок умер от алкоголемии, а не от травм», — сказала собеседник телеканала.

В то же время сам Меньшиков, сбивший ребёнка, проходит в деле как свидетель и продолжает службу в полиции.

«После случившегося он принёс соболезнования родным мальчика и сказал, что оплатит похороны и все расходы. Коллеги предлагали даже скинуться, если у него вдруг денег таких нет. Он не чтобы откупиться, а по-человечески помочь. Однако родители сказали, что видеть его не хотят, и от помощи отказались», — сказал собеседник RT в правоохранительных органах Кировской области.