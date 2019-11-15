СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России. Отмечается, что дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК России. «Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергея Насонова», — заявили в СК. Также следствие попросило суд отстранить Насонова от должности. Ранее RT со ссылкой на представителя семьи потерпевших сообщал о возбуждении дела в отношении Насонова.