СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

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Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России. 

Отмечается, что дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК России. 

«Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергея Насонова», — заявили в СК.

Также следствие попросило суд отстранить Насонова от должности.

Ранее RT со ссылкой на представителя семьи потерпевших сообщал о возбуждении дела в отношении Насонова.

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