СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК России.
«Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергея Насонова», — заявили в СК.
Также следствие попросило суд отстранить Насонова от должности.
Ранее RT со ссылкой на представителя семьи потерпевших сообщал о возбуждении дела в отношении Насонова.