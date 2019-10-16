Трагедия под Кировом: что известно о ситуации со сбитым ребёнком, в крови которого обнаружили алкоголь

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы по делу о гибели в Кировской области мальчика, в крови которого обнаружили алкоголь. Ребёнка сбил сотрудник полиции. Эксперты считают, что этанол в крови мальчика мог появиться из-за неправильной транспортировки биологических материалов или недочётов, допущенных при заборе крови. Однако судмедэксперт утверждает, что ошибки в результатах исследования нет.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах смертельной аварии, в ходе расследования которой выяснилось, что в крови погибшего под колёсами автомобиля ребёнка был найден алкоголь. Родные мальчика не доверяют следствию, так как задавившим ребёнка оказался полицейский, и требуют объективного расследования.

Смертельное ДТП произошло около двух часов дня в субботу, 13 июля 2019 года, на главной сельской улице. По дороге ехал чёрный Nissan Qashqai, за рулём которого находился оперативный дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Мельников. По словам очевидцев, скорость автомобиля была высокая. Внезапно на дорогу с прилегающей грунтовки на велосипеде выехал шестилетний мальчик. Увидев мчащуюся на него машину, он попытался затормозить, но не успел.

«Он заметил машину и пытался затормозить — если бы не снижал скорость, пролетел бы. У его велосипеда заднее колесо вообще полностью лысое: там не осталось ни шипов, ни протекторов, ничего, — рассказывает RT тётя мальчика Галина Соловьёва. — Самого ДТП я не видела — выбежала, когда зашумели соседи. У Ванечки даже на лбу остался отпечаток от номерного знака автомобиля! А велосипед он протащил наверху, на капоте, пока мальчик был внизу. Там кровь была».

Ребёнок получил множество повреждений: сочетанная тупая травма тела, ушибленная рана лобной и затылочной области, ссадина груди, кровоизлияния, ушиб лёгких, разрыв печени, закрытый перелом бедренной кости. От полученных травм он скончался на месте.

Что говорят очевидцы

Как рассказал RT очевидец ДТП Александр Вершинин, от сильного удара ребёнок отлетел на 20 метров.

«В тот момент, когда сбили мальчика, был слышен громкий хлопок на всю улицу. Если бы скорость была нормальная у машины, думаю, не было бы такого сильного звука. Мы прибежали сразу, мальчик уже лежал — метров на 20 его отбросило. Это было рядом с перекрёстком, там плохо видно: деревья росли, бурьян всякий был. Водитель сидел у бампера машины, за голову держался. Буквально на следующий день на том перекрёстке всё прибрали: бурьян этот, пешеходную дорожку нарисовали, ну знаете, как это бывает», — рассказывает Вершинин.

Некоторые очевидцы утверждают, что Мельников оказывал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия. Как сообщил RT источник в правоохранительных органах региона, после произошедшего Мельников вызвал полицию и скорую и кинулся помогать ребёнку.

«После случившегося он принёс соболезнования родным мальчика и сказал, что оплатит похороны и все расходы. Коллеги предлагали даже скинуться, если у него вдруг денег таких нет. Он не чтобы откупиться, а по-человечески помочь. Однако родители сказали, что видеть его не хотят, и от помощи отказались», — рассказал собеседник RT.

Алкоголь в крови

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. По делу были назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Результаты последней повергли родителей мальчика в шок: оказалось, что их ребёнок якобы был пьян. В крови трупа при судебно-химическом исследовании был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле.

«Это ведь уже не первый случай, когда экспертиза выявляет алкоголь в крови погибшего в ДТП ребёнка! И это они сейчас будут опять поднимать и тело выкапывать — ну что это такое, для чего это надо было?» — недоумевает Соловьёва.

Как рассказали RT в пресс-службе регионального управления СК, в рамках расследования назначена дополнительная экспертиза.

«В рамках расследования проведены необходимые следственные действия, допрошены потерпевшие и водитель, очевидцы, проведена автотехническая экспертиза. По указанию руководства следственного управления расследование уголовного дела передано из межрайонного следственного отдела в первый отдел по расследованию особо важных дел. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. В рамках расследования будет назначена дополнительная экспертиза», — сообщили в пресс-службе.

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После случившегося проверку по факту ДТП начали и в УМВД России по Кировской области. Как рассказал RT начальник пресс-службы ведомства Сергей Баранцев, по результатам проверки установлено, что Мельников в момент ДТП находился в отпуске и был в гражданской одежде. В полиции предварительно установили, что он не нарушал ПДД в тот момент, когда с второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист.

«После ДТП сотрудник полиции прошёл медицинское освидетельствование, алкоголь в его организме не обнаружен. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей он не отстранён, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. В случае если он будет признан виновным в ДТП и осуждён, он будет уволен из правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.

Между тем уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова запросила результаты прокурорской проверки по делу мальчика. По её словам, ситуация «вызывает вопросы».

«Ошибки нет»

RT удалось пообщаться с судмедэкспертом Сергеем Насоновым, который проводил экспертизу. Он заявил, что ошибки в результатах исследования быть не может.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — рассказал эксперт.

Он добавил, что повторную экспертизу никогда не производит и сейчас этим заниматься не будет.

«Кровь могла забродить»

Между тем эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Евгений Кильдюшов рассказал, что биологические материалы могут забродить, а в крови появится определённое количество промилле, если она не будет транспортирована должным образом.

«0,51 промилле — это вполне возможно. При неправильном хранении, при наличии гнилостных процессов в крови возможно новообразование этанола. Это известная вещь. Это может быть связано с наличием каких-то заболеваний. Тут надо брать конкретный случай», — пояснил Кильдюшов.

Психиатр-нарколог с многолетним стажем Александр Ковтун считает маловероятной версию о том, что этанол в крови ребёнка мог появиться из-за отсутствия холодильника в морге и поздней отправки взятых образцов на исследование.

«Скорее всего, подобное невозможно. В моей практике такого не было, хотя были ситуации, когда неоднократно кровь и дольше стояла, бывало, везли по жаре без холодильника, то есть нарушался температурный режим. Такие ошибки, когда в крови обнаруживается алкоголь, тогда как человек фактически был трезвый, бывают при нарушении порядка забора крови, чаще у живых лиц», — заявил он RT.

Исходя из имеющихся данных, Ковтун склоняется к версии об ошибке при взятии биоматериала, при этом не исключает возможных недочётов, допущенных при хранении и перевозке крови.

«Если клинических признаков опьянения у живого ребёнка не было, если нет данных, позволяющих утверждать, что он употреблял алкоголь, то, скорее всего, это ошибка на этапе отбора крови или же на этапе хранения или транспортировки», — заключил он.

Напомним, что это не первый случай, когда у ребёнка в крови после смертельного ДТП находят алкоголь. Как рассказывал RT, в результате халатности судмедэксперта у погибшего в Балашихе Алексея Шимко ошибочно обнаружили 2,7 промилле алкоголя. После огромного резонанса и длительных разбирательств выяснилось, что такой результат был получен из-за неправильных действий проводившего посмертную экспертизу Михаила Клейменова.