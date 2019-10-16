Дело сбитого под Кировом мальчика передано в особый отдел СК

Дело сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, предположительно, нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, в ближайшее время будут назначены повторные экспертизы и проведены иные следственные действия.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

В июле шестилетнего мальчика насмерть сбила машина, когда он на велосипеде ехал по просёлочной дороге. Установлено, что за рулём автомобиля находился полицейский.

По данным СМИ, в крови ребёнка нашли 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего.