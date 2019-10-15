Бастрыкин взял на контроль дело сбитого под Кировом «пьяного» мальчика

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Бастрыкин взял на контроль дело сбитого под Кировом «пьяного» мальчика
  • РИА Новости

Авария произошла в июле. Ребёнок на велосипеде выехал на просёлочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. Установлено, что за рулём находился действующий сотрудник полиции.

Как отмечается, в СМИ появились сообщения, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего, они опасаются, что виновный уйдёт от ответственности.

В связи с этим глава ведомства поручил назначить повторные экспертизы.

В 2017 году получила широкий резонанс история о гибели в подмосковной Балашихе мальчика под колёсами машины. Эксперт ошибочно выявил в его крови алкоголь и в итоге получил десять месяцев исправительных работ.

Водитель Ольга Алисова была признана виновной в ДТП. Ей назначили наказание в виде трёх лет колонии-поселения.

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