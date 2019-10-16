МВД сообщило результаты проверки по делу сбитого под Кировом мальчика

В МВД России рассказали о результатах служебной проверки в рамках дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.

Отмечается, что сотрудник полиции, находясь в очередном отпуске, «на личном автомобиле двигался по главной дороге села без нарушений правил дорожного движения».

«На одном из перекрёстков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. В результате столкновения ехавший на велосипеде шестилетний мальчик получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В МВД заявили, что, согласно предварительным данным, полицейский «не имел реальной возможности предотвратить столкновение», также он не отстранён от исполнения служебных обязанностей и продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования этого уголовного дела.

В СМИ появились сообщения, что в крови мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего, они опасаются, что виновный уйдёт от ответственности.

В связи с этим глава ведомства поручил назначить повторные экспертизы.