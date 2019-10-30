«Признал, что ребёнок не употреблял алкоголь»: представитель семьи «пьяного» мальчика сообщила об ошибке судмедэксперта

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови кировского «пьяного» мальчика, на допросе в СК признал, что сбитый полицейским шестилетний ребёнок был трезв. Об этом RT рассказала представитель семьи мальчика. По её словам, эту информацию в беседе со следователями подтвердил и руководитель Насонова. Она утверждает, что этиловый спирт в крови ребёнка появился из-за неправильного хранения в городском морге, который не был оборудован холодильными камерами. Семья подала заявление в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье «Халатность».

Новый поворот произошёл в резонансном деле «пьяного» мальчика из Кирова, который летом погиб под колёсами автомобиля сотрудника полиции и в крови которого судмедэксперт затем обнаружил 0,51 промилле алкоголя.

Сергей Насонов, который проводил анализ крови погибшего ребёнка, на допросе признал, что в момент гибели мальчик был трезв. Об этом RT сообщила представитель семьи Жанна после того, как ознакомилась с материалами уголовного дела.

Как ранее рассказывал RT, в июле этого года шестилетний мальчик отдыхал у бабушки в селе Буйское Орловского района. 13 июля днём по главной улице ехал оперативный дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Меньшиков за рулём своего Nissan Qashqai.

На дорогу неожиданно выехал ребёнок на велосипеде. По данным следствия, которое после аварии ведётся по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), Меньшиков не имел возможности предотвратить столкновение и подозреваемым по уголовному делу он не является. Проверка регионального МВД России также не выявила нарушений со стороны водителя.

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Однако, по словам очевидцев, водитель ехал с большой скоростью. Ребёнок получил множество повреждений: сочетанная тупая травма тела, ушибленная рана лобной и затылочной области, ссадина груди, кровоизлияния, ушиб лёгких, разрыв печени, закрытый перелом бедренной кости. От полученных травм мальчик скончался на месте.

В октябре стало известно, что по результатам экспертизы в крови ребёнка обнаружили алкоголь. Результаты экспертизы вызвали негодование у родных погибшего, которые заподозрили, что таким образом водителя пытаются вывести из-под ответственности. В свою очередь, эксперт Сергей Насонов, подпись которого стоит под исследованием, тогда заявил RT, что ошибки быть не может.

На фоне огромного резонанса детально разобраться в случившемся решил глава СК Александр Бастрыкин, который передал материалы дела в центральный аппарат ведомства.

«На допросе в СК Сергей Насонов и его начальник Мельников признали факт того, что ребёнок не употреблял алкоголь. А эти 0,51 промилле появились из-за грубого нарушения правил проведения судебно-медицинской экспертизы. Кровь в течение трёх дней хранилась в морге в открытом доступе — там просто не было холодильных камер», — рассказала Жанна.

По словам Жанны, кровь на анализ была отправлена только 18 июля — спустя пять дней после трагедии.

Кроме того, представитель семьи сообщила, что кости ребёнка, отправленные на экспертизу, бесследно исчезли. То же самое произошло и в деле «пьяного» мальчика из Балашихи — Алёши Шимко.

Также Жанна рассказала RT, что Уржумский райсуд Кировской области вынес постановление об отказе в эксгумации тела ребёнка. Родители мальчика выступали против этой процедуры.

Сейчас семья подала в прокуратуру и в СК заявление о возбуждении в отношении Насонова уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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Вопросы у родных вызывает и следственный эксперимент, который недавно проводился на месте случившегося. Жанна не согласна с позицией следствия, которое считает, что шестилетний ребёнок в резиновых сапожках смог разогнаться на велосипеде до скорости в 19,6 км/ч.

«Реальная скорость ребёнка была 11 км/ч. Дело в том, что в следственном эксперименте принимал участие ребёнок старше погибшего мальчика. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные об освидетельствовании водителя на алкогольное и наркотическое опьянение», — рассказывает представитель.

Несмотря на передачу дела в центральный аппарат СК, родители не верят в то, что виновные в смерти его сына понесут наказание. По словам Жанны, они рассчитывают хотя бы на год условного срока для Меньшикова.

«И то было бы хорошо. А что касается гражданских исков о возмещении ущерба, родители их не подавали. Боятся, что в случае, если его не признают виновным в ДТП, Меньшиков подаст на них самих иск о возмещении средств на ремонт своего автомобиля. Как бы так не случилось», — подытожила представитель.

По её словам, ситуацию с расследованием дела взял под контроль зампред комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Кроме того, семье помогает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.