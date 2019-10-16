Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет
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- РИА Новости
«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — рассказал эксперт.
Много или мало это для ребёнка — такое содержание алкоголя в крови, — Насонов комментировать отказался.
Кроме того, он добавил, что повторную экспертизу никогда не производит и сейчас этим заниматься не будет.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
В СК отметили, что, по данным СМИ, в крови у ребёнка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Родственники погибшего не верят результатам экспертизы и опасаются, что виновный уйдёт от ответственности.
В связи с этим Бастрыкин поручил назначить повторные экспертизы.