Выявивший алкоголь в крови кировского мальчика эксперт не отстранён

Судмедэксперт Сергей Насонов, который выявил содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего при наезде автомобиля в Кировской области, продолжает работать.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве заявили, что не обладают информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении судмедэксперта от работы. В Минздрав не поступало никаких соответствующих рекомендаций.

«В настоящее время судмедэксперт осуществляет свою трудовую деятельность», — заявили в ведомстве.

Ранее RT со ссылкой на представителя семьи потерпевших сообщал о возбуждении дела в отношении Насонова.

Позднее в Следственном комитете подтвердили, что в отношении Насонова расследуется дело по ч. 1 ст. 293 УК России. Также следствие просило суд отстранить Насонова от должности.

ДТП произошло в июле. Шестилетний мальчик на велосипеде выехал на просёлочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль, за рулём которого был действующий сотрудник полиции.