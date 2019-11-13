Задержаны семь человек: ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших в России онлайн-магазинов наркотиков

Сотрудники ФСБ провели операцию в десяти регионах России и изъяли 440 кг наркотиков, стоимость которых оценивается в 650 млн рублей. Оперативники пресекли деятельность преступной группы, продававшей наркотические вещества через сеть. Семерых сотрудников нелегального интернет-магазина задержали с поличным. Против них возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК России («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и пресекли деятельность межрегиональной группировки, организовавшей один из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведённой многоэтапной специальной операции пресечена деятельность организованного преступного сообщества, специализирующегося на организации незаконного сбыта особо крупных партий наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в пресс-релизе.

Так, на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей представителями спецслужбы было изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). Согласно оценкам специалистов, розничная стоимость запрещённых средств достигает 650 млн рублей.

«При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нём функции межрегиональных и региональных курьеров», — пояснили в ведомстве.

Как указали в ФСБ, двое задержанных отвечали за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков в крупные города Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов из Москвы и Санкт-Петербурга. Оставшиеся пятеро занимались оптовым сбытом наркотических веществ в конкретных регионах.

Всех задержанных арестовали, в отношении них возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

«Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются», — заключили в ЦОС ФСБ.

Помимо этого, в среду, 13 ноября, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области ликвидировали нарколабораторию на территории административного центра региона. Полицейскими был задержан 34-летний мужчина, организовавший производство синтетических наркотиков в своём подворье. У него изъяли лабораторное оборудование, ингредиенты для производства, а также психотропное вещество массой более 5,5 кг, общей стоимостью более 5,5 млн рублей.

«Подозреваемый признался, что сам тоже является наркозависимым и всё, что готовит, «тестирует на себе». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Поручение Путина об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство поправки, предусматривающие уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. В данный момент за подобные нарушения предусмотрен только штраф — до 5 тыс. рублей для физических лиц, до 1 млн рублей для юрлиц. Доклад по реализации поручения должен быть представлен главе государства до 10 января 2020 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Такое же время отведено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на реализацию двух других поручений. По первому поручению МВД должно решить вопросы материального и кадрового обеспечения в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков через интернет. Второе относится к антинаркотическому комитету, который должен дать рекомендации по взаимодействию между региональными властями, общественниками и другими организациями, занятыми в борьбе с наркотиками.

Отметим, что МВД уже ведёт работу над законом о наказании за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 6 ноября. В настоящее время проект находится на этапе общественного обсуждения.

«Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в обосновании документа.