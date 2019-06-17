Дело Кайседо: сотрудники работавшего с Голуновым отдела УВД ранее пресекли деятельность наркокартеля из Эквадора

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковник Андрей Щиров, чьи подчинённые вели дело журналиста Ивана Голунова, был награждён за пресечение деятельности наркокартеля, поставлявшего кокаин из Латинской Америки. В банду наркоторговцев входил участник популярных в Эквадоре телешоу Себастьян Кайседо и несколько жителей Москвы. Однако, по мнению адвоката и правозащитника, дело против россиян было сфабриковано и на подследственных оказывалось давление. Сейчас Щирова и его подчинённых проверяет СК и Генпрокуратура.

6 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы задержали специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. У журналиста в рюкзаке, а также в съёмной квартире якобы нашли наркотики. По версии Голунова, запрещённые вещества ему подбросили полицейские. Он считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.

В результате общественного резонанса уголовное дело против Голунова по статье о распространении наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) было закрыто уже через пять дней, а в отношении полицейских проводится проверка.

Как выяснил RT, задержавшие Голунова наркополицейские были на хорошем счету у начальства и регулярно раскрывали крупные преступления.

Так, 26-летний оперативник Максим Уметбаев, который, по словам Голунова, дважды ударил его по лицу и наступил ногой на грудь, был призёром конкурса «Лучший полицейский Москвы», а также неоднократно завоевывал призы в ведомственных турнирах по рукопашному бою.

В мае, незадолго до возбуждения уголовного дела на журналиста, руководитель Уметбаева — начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров — был награждён столичным главком нагрудным знаком «За службу» — за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.

Одновременно с награждением Щирова в Никулинском районном суде Москвы выносили приговор четырём фигурантам уголовного дела о контрабанде наркотиков из Латинской Америки. Расследованием этого дела занимались как раз наркополицейские из ЗАО.

Как писал RT, банду наркоторговцев полицейские поймали в 2017 году. В группировку входил участник популярных в Эквадоре телешоу Себастьян Кайседо. Вместе с братом они привезли в Москву 3,5 кг кокаина. Однако вскоре после прилёта в Россию Себастьян был найден мёртвым в гостинице.

По итогам расследования обстоятельств гибели Кайседо от передозировки наркотиков правоохранители вышли на след других преступников и задержали 10 предполагаемых участников наркокартеля. В итоге под суд пошли двое латиноамериканцев, а также двое россиян — Дмитрий Казьмин и Никита Шаганов. К остальным задержанным претензии у правоохранителей в ходе следствия отпали.

Поимкой наркоторговцев столичные полицейские гордились, а посольство Эквадора в России даже направило руководителю столичной полиции Олегу Баранову благодарственное письмо.

«Угрожают мне, чтобы я оговорил себя»



Однако, как выяснил RT, обстоятельства этого уголовного дела о контрабанде наркотиков и суда по нему вызывали вопросы у правозащитников. Двое осуждённых категорически отрицают свою причастность к преступлению. Ранее они жаловались, что полицейские их избивали и угрожали подбросить наркотики родственникам в случае отказа признания вины.

Как рассказал RT адвокат Дмитрия Казьмина Алексей Альянов, в деле не было ни одного доказательства причастности его подзащитного к преступлению.

«Однако это не помешало вынести суду обвинительный приговор, основанный лишь на предположениях, — рассказал адвокат. — Казьмину следователи придумали роль, указав, что он якобы обеспечивал безопасность передачи наркотических средств. На самом же деле, Казьмин просто оказался не в то время и не в том месте. Об отсутствии причастности Казьмина указывала совокупность доказательств, в том числе доказательств обвинения, которые были неверно истолкованы судом. В судебном заседании сотрудники правоохранительных органов не смогли объяснить, что же именно сделал Казьмин, какие преступные действия он совершил. Более того, следователи препятствовали Казьмину подтвердить свою невиновность, фактически лишив его права на проведение полиграфологического исследования».

По словам собеседника, он намерен обжаловать приговор в Мосгорсуде.

Обжаловала приговор и защита Никиты Шаганова, который также отказался признавать свою вину в ходе судебного следствия и считает, что материалы расследования против него сфальсифицированы.

Ранее Шаганов жаловался правозащитникам на избиения сотрудниками УВД по ЗАО и угрозы подбросить его жене наркотики.

«Сотрудники УВД ЗАО действительно меня избивали и выбивали из меня показания. Они угрожают мне, чтобы я оговорил себя, плюс к этому, если я этого не сделаю, они подбросят ей (жене. — RT) наркотики», — писал Шаганов правозащитникам из СИЗО.

Как рассказал RT основатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин, врачи диагностировали у Шаганова закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, множественные ушибы мягких тканей лица, головы, рук, ушибленные раны лобной области, левой брови, перелом всех стенок правой гайморовой пазухи и скуловой кости справа, а также другие травмы. Шаганова прооперировали в то время, когда он уже был под стражей.

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Он также отмечает, что в июне 2017 года он направлял жалобы с доказательствами слов Шаганова в ФСБ, СК, МВД, ФСИН и Генпрокуратуру.

«Все материалы были спущены в итоге в Главное следственное управление СК Москвы по ЗАО, и никакой реакции на них не последовало — написали, что всё проверили, и никаких претензий у Шаганова к полицейским уже нет», — говорит Осечкин.

Правозащитник убеждён, что полицейские, избившие Шаганова, были причастны и к разработке журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Отдел там небольшой — около 15 человек. Те, кто принимал участие в задержании Голунова, — они же работали и по Шаганову», — говорит Осечкин.

Получить комментарий адвоката Шаганова RT не удалось.

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров на вопросы RT об уголовном деле отвечать отказался, пояснив, что из-за резонанса вокруг ареста Голунова «ему сейчас не до Шагановых».

«Нашли, а не подкинули»

Стоит отметить, что в настоящий момент в Никулинском районном суде Москве рассматривается ещё одно громкое уголовное дело о торговле наркотиками в крупном размере, расследованием которого занимались наркополицейские из ЗАО. Обвиняемым по нему проходит 46-летний Евгений Зданович — сын генерал-лейтенанта Федеральной службы безопасности России в отставке Александра Здановича, ранее возглавлявшего Центр общественных связей ведомства.

По версии следствия, Зданович приобрел у неустановленного лица 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, которые намеревался сбыть.

Связаться с адвокатом Здановича RT не удалось.

Источник RT в правоохранительных органах отмечает, что в этом дел никаких претензий к наркополицейским не было.

«Ровно как и сомнений в том, что наркотики у Здановича полицейские из ЗАО действительно нашли, а не подкинули, — поясняет собеседник. — Несмотря на то, что его отец в прошлом занимал высокую должность в ФСБ, ни он сам, ни другие высокие чины не пытались влиять на следствие по этому делу».

Как отмечает в беседе с RT глава профсоюза полицейских Москвы Михаил Пашкин, жалоб на руководство полиции ЗАО никогда не поступало, а уволенного из-за скандала с уголовным преследованием Голунова главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова подчинённые уважали.

«Почитайте, что про Пучкова пишут на сайте профсоюза. Там около 200 отзывов, и все исключительно положительные. Да и на Щирова чтобы жаловался кто-то — не припомню», — говорит Пашкин.