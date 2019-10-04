Роль Азии, важность сохранения миропорядка и сирийский опыт: о чём говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

Россия в полной мере выполняет свои обязательства как один из гарантов существующего миропорядка, заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании клуба «Валдай». Российский лидер затронул тему растущей роли Азии, рассказал о процессе урегулирования сирийского конфликта и прокомментировал ситуацию с мировой безопасностью после выхода США из ДРСМД. Какие ещё вопросы осветил глава государства — в материале RT.

В четверг, 3 сентября, в Сочи состоялась итоговая пленарная сессия XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Участие в нём приняли президенты России, Азербайджана, Казахстана и Филиппин, а также король Иордании. Отметим, что до начала мероприятия Владимир Путин провёл отдельные встречи Ильхамом Алиевым, Касым-Жомартом Токаевым, Родриго Дутерте и Абдаллой II.

Про Россию

Россия является страной-цивилизацией, которая впитала в себя множество традиций и культур, сберегла их уникальность, но сохранила единство народов, заявил Владимир Путин. По его словам, этим фактом государство очень гордится и дорожит.

«Для нас очевидно, что многообразие внутри государства — это норма. Она учит и терпению, и терпимости», — добавил он.

Вместе с тем президент напомнил, что в 1990-х годах Россия пережила «один из самых трудных периодов в своей истории». Тогда страна не только пыталась справиться с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами, но и подверглась атакам международных террористов.

«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своём люди её чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, — это было абсолютно реально — погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — констатировал Путин.

Миропорядок и безопасность

Российский лидер во время приветственной речи особое внимание уделил мировому порядку, который, по его мнению, должен сохранить свою системность. Странам необходимо, считает президент РФ, действовать сообща, «переступая через стереотипы и геополитические шаблоны», чтобы решать проблемы на глобальном уровне.

«У каждого есть и свои объективные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами других, это тоже очевидно. Но есть и чувство общей ответственности. Наконец, надеюсь, даже, собственно, не сомневаюсь в том, что есть и здравый смысл, стремление к безопасности», — заявил Владимир Путин.

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По его словам, разрушение мирового порядка, основанного на ключевой роли международного права, «чреват глобальными катастрофами практически для всего человечества». Россия полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка, добавил глава государства.

Рост влияния Азии

Укрепление позиций государств Азии заметно во всех сферах, констатировал Путин, добавив, что на этот регион уже приходится более трети мирового валового продукта. В этой связи глава государства назвал справедливым стремление азиатских стран играть более значимую роль в мировой политике и экономике.

«В своё время так называемое пробуждение Азии, национальное и культурное возрождение стран региона сыграло огромную роль в демократизации международных отношений. А сегодня очевидно, что глобальные проблемы без Азии просто невозможно решить. Конечно, можно по инерции и старой памяти пытаться это делать. Но вот легитимность, а главное, практический смысл, ценность таких решений, претендующих на глобальность и универсальность, весьма сомнительна», — добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что, по большому счёту, именно государства Азии сделали мир многополярным.

Сирия и Персидский залив

Говоря о ситуации в Сирии, Владимир Путин отметил, что ряд зарубежных партнёров пытался противодействовать урегулированию конфликта в САР. При этом далеко не все верили в то, что операция Вооружённых сил РФ в арабской республике приведёт к положительному результату. Однако, по словам президента, России удалось нанести поражение «террористическому интернационалу» и предотвратить проникновение в другие страны мира, включая РФ, тысяч «вооружённых головорезов».

По словам Путина, в Сирии удалось сделать то, что было трудно представить ещё несколько лет назад: запустить внутрисирийский политический процесс, объединив для этого усилия множества государств «с очень разными эмоциями по отношению друг к другу».

«На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причём в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение», — добавил президент.

Вдобавок российская сторона предлагает создать в Персидском заливе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо региональных стран, войдут РФ, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства. По словам главы государства, необходимо отложить в сторону взаимные претензии и начать всё с чистого листа.

США — КНДР

Дональд Трамп совершил исторический шаг, начав переговорный процесс с главой КНДР Ким Чен Ыном, заявил Владимир Путин. Он указал, что предшественники 45-го президента США десятилетиями игнорировали Пхеньян, выставляя его «изгоем».

По словам российского президента, отказ от «привычной грубой риторики» дал надежду на мирное урегулирование на Корейском полуострове.

«Конечно, мы видим, что впереди много нерешённых проблем и впереди ещё большой путь», — подчеркнул российский лидер.

Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин, по мнению Владимира Путина, — политик мирового уровня. При этом российский лидер заметил, что у них с китайским коллегой сложились действительно дружеские отношения. Вместе с тем он указал, что страны работают по позитивной повестке, в интересах друг друга, и никогда такого не было, чтобы Россия и Китай «дружили» против какого-то третьего государства.

Президент России заметил, что Москва помогает Пекину в создании системы предупреждения о ракетном нападении, что кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. На данный момент СПРН располагают только РФ и США.

Путин также констатировал, что «сдерживать Китай» невозможно. Подобные попытки будут наносить ущерб исключительно инициаторам этих мер, добавил он.

«Такое возможное развитие событий я считаю деструктивным и вредным, а объединение усилий по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности — это то, чем мы должны заниматься вместе», — пояснил Путин.

США и ДРСМД

Ситуация с безопасностью в мире продолжает ухудшаться из-за действий США, в том числе из-за выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва не станет размещать подобные вооружения в тех регионах, где нет аналогичных систем других стран. Однако на эту инициативу не отреагировали ни Соединённые Штаты, ни Европа.

«Сказал раз пять. Никто не реагирует. Ни в США не отреагировали, ни в Европе. Как будто оглохли, не слышат», — заметил президент.

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Он также заметил, что первопричиной выхода США из ДРСМД является Азия, а не «мистические нарушения» со стороны Москвы, поскольку именно в этом регионе американцы намерены развернуть первые вооружения, нарушавшие договор. При этом российская сторона ответит адекватным и зеркальным образом.

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Путин также обратил внимание, что Соединённые Штаты фактически сознались в том, что нарушали ДРСМД, испытав ракеты средней дальности спустя менее трёх недель после выхода из договора.

«Хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались», — заявил Путин.

Он также указал на не соответствующие действительности заявления американской стороны о пусковых установках системе Aegis, которые якобы не приспособлены для запуска ранее запрещённых ракет.

«Нам всё время говорили, что системы Aegis не могут быть использованы для пусков ракет средней дальности наземного базирования. Aegis, которые стоят сейчас уже в Европе — в Румынии, скоро в Польше будут стоять. Говорили, что нет, это невозможно использовать, а потом сами объявили, что пусковые системы Aegis были использованы для запуска этих ракет средней дальности», — добавил глава государства.

Украина

Владимир Путин заявил, что верит в искренность стремления президента Украины Владимира Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе. По его словам, если у украинского лидера хватит сил и «политического мужества» довести процесс до конца, несмотря на имеющееся сопротивление внутри страны, то он покажет себя «честным и мужественным политиком».

«Но мы сейчас видим определённые колебания. Это неизбежно, он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они ни придерживались. Но всё-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, что на российском телевидении в неприглядном свете выставляется Украина, президент указал, что даже госканалы проводят независимую редакционную политику, но выставлять братский народ «в невыгодном свете» неправильно.

«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах, они должны всегда это подчёркивать», — пояснил глава государства.

Об исторических фальсификациях

Владимир Путин назвал «верхом цинизма» появляющиеся сообщениями в СМИ о том, что ответственность за развязывание Великой Отечественной войны лежит не только на Адольфе Гитлере, но и на Иосифе Сталине. В сентябре Европарламент принял резолюцию, в которой причиной начала Второй мировой войны называется пакт Молотова — Риббентропа.

Российский лидер напомнил, что именно нацистская Германия напала на Советский Союз утром 22 июня 1941 года, а не наоборот. К тому же именно на Восточном фронте были сосредоточены самые многочисленные силы фашистов.

«Всё это пытаются зачем-то смешать, спрятать, извратить. Мне кажется, что угроза в одном — в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное: люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий», — добавил Путин.

Он также призвал не забывать, что войска Советского Союза взяли штурмом Берлин.

«И вот всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран. Я сейчас сказал: потери Советского Союза составили 25—27 миллионов человек, потери США — полмиллиона человек, а потери Великобритании, по-моему, вообще 350—400 тысяч человек», — констатировал президент.