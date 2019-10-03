Путин сравнил международные отношения с музыкой

Российский лидер Владимир Путин, принимая участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сравнил международные отношения с музыкой, в которой не должно быть фальши.

«В своё время говорили о концерте великих держав. Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а, наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни», — сказал он.

Как отметил президент, именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться по-настоящему «взаимоуважительные, прагматичные, а значит, предсказуемые и прочные отношения».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают осложняться, и на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».

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