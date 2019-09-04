Лавров заявил об осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».

«На этот счёт есть много высказываний — относительно дна, которое было достигнуто, и «со дна постучали», — рассказал министр на полях Восточного экономического форума.

По его словам, США во главе с их союзниками «взяли курс, по сути дела, на подрыв всей международно-правовой системы», сложившейся после Второй мировой войны.

Лавров отметил, что это касается в том числе договорённостей, которые были достигнуты в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями за последние десятилетия.

Ранее Лавров заявил о попытках США спровоцировать Иран.