Путин призвал Тегеран и Эр-Рияд не использовать Сирию для противоборства

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства.

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин заявил, что, по его мнению, есть связь между ситуацией в регионе Персидского залива и урегулированием в САР.

По его словам, противоборство между крупнейшими и наиболее влиятельными странами региона не может не отражаться на всём комплексе положения дел на Ближнем Востоке, в том числе на ситуации в Сирии.

Путин добавил, что знает: Саудовская Аравия и Иран хотят добра и мира для народа Сирии.

«Мы призываем, руководствуясь этим благородным порывом, сделать всё для того, чтобы не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства», — заявил он.

Также Путин предложил создать международную организацию по Персидскому заливу с участием стран региона, а также России, США, ЕС, Индии, Китая и других стран в качестве наблюдателей.