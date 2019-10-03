Путин предложил создать международную организацию по Персидскому заливу

Российский президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предложил создать международную организацию для решения проблем в регионе Персидского залива, в которую войдут Россия, США, ЕС, Китай и другие страны.

По словам президента, в июле текущего года Москва представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Глава государства добавил, что с учётом острой и непредсказуемой ситуации в регионе Персидского залива идея является более чем актуальной до сих пор.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предложил создать коалицию по безопасности в Персидском заливе под эгидой ООН, в которую войдут Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.