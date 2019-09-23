Иран предложил создать коалицию по безопасности в Персидском заливе под эгидой ООН, в которую войдут Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.

С таким заявлением на рабочем завтраке для журналистов в преддверии Генассамблеи ООН выступил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы не против того, чтобы в неё вошёл Йемен, но сейчас неясно, что происходит там», — цитирует министра ТАСС.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.