Бахрейн не намерен вступать в возможную коалицию по Персидскому заливу

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Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа заявил, что не будет участником коалиции по безопасности в Персидском заливе, создание которой Иран предложит на ГА ООН, передаёт РИА Новости.
Бахрейн не намерен вступать в возможную коалицию по Персидскому заливу
  • © David G. Mcintyre/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы рассматриваем это как контрпредложение коалиции, частью которой мы являемся — коалиции Ормузского пролива. Мы не можем работать в двух коалициях. Мы уже входим в одну», — заявил глава МИД.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на рабочем завтраке для журналистов в преддверии Генассамблеи ООН сообщил, что Иран предложил создать коалицию по безопасности в Персидском заливе под эгидой ООН, в которую войдут Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.

Также иранский лидер Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.

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