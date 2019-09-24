Бахрейн не намерен вступать в возможную коалицию по Персидскому заливу
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«Мы рассматриваем это как контрпредложение коалиции, частью которой мы являемся — коалиции Ормузского пролива. Мы не можем работать в двух коалициях. Мы уже входим в одну», — заявил глава МИД.
Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на рабочем завтраке для журналистов в преддверии Генассамблеи ООН сообщил, что Иран предложил создать коалицию по безопасности в Персидском заливе под эгидой ООН, в которую войдут Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.
Также иранский лидер Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.