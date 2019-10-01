«Нанёс ножом удар в спину»: что известно об убийстве в Москве полковника Следственного комитета

В Москве убит полковник Следственного комитета Владислав Капустин. Офицер получил удар ножом в спину, когда вышел к заявителям, собравшимся у проходной здания СК в Москве. Раненого сотрудника экстренно госпитализировали, однако его жизнь спасти не удалось. Нападавшего задержали на месте. Им оказался мужчина, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.

Сотрудник Следственного комитета РФ получил смертельное ножевое ранение у здания ведомства в Москве. В СК сообщают, что погибший Владислав Капустин имел звание полковника.

«Сегодня при исполнении служебных обязанностей у стен Следственного комитета погиб наш товарищ. Полковник Владислав Капустин вышел к заявителям для организации их личного приёма. В этот момент мужчина нанёс ножом удар в спину офицеру», — говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, нападавший на сотрудника СК был вооружён самодельной заточкой.

«На месте происшествия был обнаружен предмет, внешне схожий с ножом. Им оказалась самодельная заточка с рукояткой, обмотанной скотчем», — приводит агентство слова собеседника.

По его данным, злоумышленник держал оружие в правой руке и напал на Капустина сзади, задев ударом аорту и сердце. Сообщается, что раненый сотрудник СК сумел дойти до проходной и сообщить о нападении, после чего потерял сознание. Офицера отвезли в НИИ им. Склифосовского, где он скончался в реанимации.

Ведомство опубликовало видеозапись задержания нападавшего. На кадрах видно, как он стоит возле стены в наручниках в сопровождении нескольких представителей силовых ведомств.

Задержание подозреваемого в убийстве

По информации ТАСС, нападавший пытался скрыться, но его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые следят за безопасностью у здания СК.

Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ).

Как уточняет ТАСС со ссылкой на собственный источник, Капустин не занимался расследованием уголовных дел, а нападавший пришёл на личный приём с жалобами на следствие.

«Он находился в невменяемом состоянии», — описал нападавшего собеседник агентства.

По предварительной информации, убивший офицера СК мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Задержанный вёл себя неадекватно, после чего ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сказали в ведомстве.

Следователи подчеркнули, что намерены тщательно изучить все обстоятельства нападения на офицера. Ведомство также пообещало оказать поддержку семье Капустина, у которого остались жена и ребёнок.

«Дерзость совершённого преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона», — заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Другие нападения

Резонансное нападение на представителей силовых ведомств в России произошло в сентябре в результате конфликта между сотрудниками МВД. 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудник полиции метрополитена, подозреваемый в получении взятки, открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам собственной безопасности, в результате чего один из них погиб и один пострадал.

Позднее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца полицейского, который подозревается в стрельбе по своим коллегам.

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В августе нападение на полицейских произошло в Сургуте. Сотрудники МВД прибыли по вызову и попытались задержать мужчину, который оказал им сопротивление, воспользовавшись ножом. Один из правоохранителей скончался на месте от полученных ран, второй был направлен в больницу. Преступника удалось ликвидировать благодаря усилиям раненого полицейского и сотрудников Росгвардии, которые прибыли на место происшествия.

Руководство МВД в Ханты-Мансийском автономном округе приняло решение представить погибшего и раненого к государственным и ведомственным наградам. Семья погибшего полицейского получит компенсацию в размере 3 млн рублей, ежемесячную пенсию и льготы при оплате услуг ЖКХ.

В июле вооружённый ножом и гранатой мужчина напал на сотрудников полиции в Чечне. Он нанёс ножевое ранение сотруднику полиции, который скончался по дороге в госпиталь. Инцидент произошёл на окраине села Бамут, расположенного в Ачхой-Мартановском районе республики.

«Неизвестный подошёл к сотруднику ВОГОиП МВД России и нанёс ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнём напавший ликвидирован», — пояснили в МВД.