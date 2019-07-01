Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.

«Я выражаю глубокое соболезнование семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в России «никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей», по его мнению, это «новшество западных стран, экспортированное в Россию».

«Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда», — добавил глава Чечни.

Ранее в Чечне неизвестный убил полицейского на КПП. Нападавший был уничтожен ответным огнём.

Позднее СК возбудил дело по факту нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.