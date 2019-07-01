СК возбудил дело после убийства полицейского в Чечне

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Следственный комитет возбудил дело по факту нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне, в результате которого погиб полицейский.
СК возбудил дело после убийства полицейского в Чечне
  • РИА Новости

Как отметили в СК, злоумышленник подошёл к контрольно-заградительному посту №4 на просёлочной дороге между населёнными пунктами Ачхой-Мартан — Бамут и бросил гранату в полицейских. В результате взрыва они не пострадали, но нападавший успел ранить одного из них ножом.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — добавили в ведомстве.

Ранее в Чечне неизвестный убил полицейского на КПП. Нападавший был уничтожен ответным огнём.

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