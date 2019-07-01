СК возбудил дело после убийства полицейского в Чечне
- РИА Новости
Как отметили в СК, злоумышленник подошёл к контрольно-заградительному посту №4 на просёлочной дороге между населёнными пунктами Ачхой-Мартан — Бамут и бросил гранату в полицейских. В результате взрыва они не пострадали, но нападавший успел ранить одного из них ножом.
«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — добавили в ведомстве.
Ранее в Чечне неизвестный убил полицейского на КПП. Нападавший был уничтожен ответным огнём.