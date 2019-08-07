Погибшего после нападения в Сургуте сержанта представят к награде посмертно

Погибшего после нападения сержанта сургутской полиции Ильмира Ханова и получившего ранение младшего лейтенанта Александра Царегородцева представят к государственным и ведомственным наградам, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«На Ханова готовится представление на получение государственной награды посмертно, на Царегородцева — к ведомственной. Окончательное решение будет принято в Министерстве внутренних дел в Москве», — заявили в ведомстве.

Кроме того, семья погибшего полицейского получит компенсацию в размере 3 млн рублей, ежемесячную пенсию и льготы при оплате услуг ЖКХ.

В Сургуте при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Его коллега получил ранение.

Расследование уголовного дела продолжается.