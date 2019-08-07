Погибшего после нападения в Сургуте сержанта представят к награде посмертно
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«На Ханова готовится представление на получение государственной награды посмертно, на Царегородцева — к ведомственной. Окончательное решение будет принято в Министерстве внутренних дел в Москве», — заявили в ведомстве.
Кроме того, семья погибшего полицейского получит компенсацию в размере 3 млн рублей, ежемесячную пенсию и льготы при оплате услуг ЖКХ.
В Сургуте при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Его коллега получил ранение.
Расследование уголовного дела продолжается.